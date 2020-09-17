Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği kapatılsın" çağrısına cevap geldi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün akşam sert sözlerle yaptığı "Türk Tabipler Birliği kapatılsın" çağrısına birlikten cevap geldi ve "Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" ifadeleri kullandı.

Devlet Bahçeli, dün akşam Twitter'dan yaptığı açıklamada Türk Tabipler Birliği'ni ihanetle suçlayıp "derhal kapatılmalıdır" çağrısında bulundu. Bu sözlerin ardından Türk Tabipler Birliği de karşı bir açıklama yaparak "Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir. TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" diye belirtti.

Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde "Salgına karşı bilgilendirme ve uyarı Türk Tabipleri Birliği'nin yasal ve etik yükümlülüğü; yaşama ve yaşatma mücadelemiz tarihsel hekimlik sorumluluğunun gereğidir!

"BÜTÜN ENERJİMİZİ YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK İÇİN HARCADIK"

Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir. Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının ölümüne neden olan Kovid-19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır.

"KAMUOYU İLE PAYLAŞMAK ETİK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Türk Tabipleri Birliği'nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. Kovid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir. TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız."

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

"Türk Tabipleri Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış.

"TABİPLİĞİN YÜZ KARALARI NEREYE ULAŞMAYI PLANLIYOR?"

Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipleri Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz.' eylemi haince bir tertiptir.

"TTB, ŞAİBE VE ŞÜPHELERİ KÖRÜKLEMEKTEDİR"

Çağrım şudur; Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipleri Birliğine sabır ve tahammül gösterilmesi imkansızdır."