Devlet Bahçeli evli mi? Devlet Bahçeli neden bekar?

Devlet Bahçeli evli mi? sorusunun yanıtı gündemde sık sık araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Mhp lideri Devlet Bahçeli özel hayatı hakkında yıllar önce konuşmuştu. Peki, Devlet Bahçeli neden bekar?

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Dr. Devlet Bahçeli (d. 1 Ocak 1948, Osmaniye), Türk siyasetçi, ekonomist, Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin genel başkanı ve eski başbakan yardımcısı. Ülkü Ocakları'nın kurucularından olan Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihinden beri MHP genel başkanlığı görevini sürdürmektedir.

DEVLET BAHÇELİ EVLİ Mİ?

2015 yılında, Haber türk'ten Muharrem Sarıkaya MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hayatını ve bilinmeyenlerini masaya yatırdı.

İşte Sarıkaya'nın Bahçeli hakkında kaleme aldığı yazı;

"Sizi siyaset eşiğinden geçiren neydi?" soruma duraksamadan yanıt verdi: "Kuva-i Milliye ruhu ve Başbuğum Türkeş Beyefendi..." Devamını getirmek istediğimde yine özel yaşantısını paylaşmaktan uzak duran ifade yüzüne oturdu; ciddileşti. Üniversiteden öğrencisi olmam nedeniyle bu yüz ifadesinin ardından neyin geleceğini bildiğimden sustum.

Ancak ısrarımdan da vazgeçmeyip öğrencisi olmanın avantajıyla ne zaman aynı konuyu açsam ileri gidemedim, "Bir gün konuşuruz" cümlesiyle karşılaştım. Hakkında yazılmış kitaplar ve ona yakın isimlerle konuştum. Üniversite yıllarımdan hafızamda kalmış bilgileri anımsadım. Yaşam öyküsü çok bilinmeyen, neşeli, yardımsever, dönemine göre burjuva eğitimli, kolejli; bir o kadar da birikimli, arkadaşlık ve dostluklarla dolu.

"HOCAM EVLENİP ÖNÜMÜZÜ AÇSAN"

Bahçeli, üvey annesinin telkinleriyle birkaç kez evlenme aşamasına gelir. Prof. Dr. Rıza Ayhan, o günleri şöyle anlattı: "Bazen takılırdık, 'Hocam bir evlilik yapsanız da önümüz açılsa' derdik. 'Benim hayatım belli, ya partiye ya ocağa ya eve giderim. Benim şansım yok, artık sizin gayretinize, himmetinize kaldı bu iş' cevabını alırdık. Çok çalışırdı, fırsat bulamadı dersem yeridir." Datça'da yazlığı olmasına karşın 2'nci gün ekibi toplar, köylerde propaganda faaliyetinde bulunur.

FERDİ DİNLER ACILI KEBAP YER

Eli açıktır, şık giyinir, Ferdi Tayfur dinler, acılı kebap yer... Masada kimse cebine davranıp hesap ödemeye cesaret edemez. Prof. Dr. Atilla Özer, o günleri şöyle anlatır: "Asistanken durumumuz sınırlıydı. Devlet de kolejde okumuş zengin aile çocuğuydu. Biz 'lokma' deriz aramızda yemek yemeye... 'Devlet Ağa bizi lokmaya götür' derdik. Devlet de bizi İzmir Caddesi'ndeki Ciğer 52'ye götürürdü. Sık sık 'Devlet Ağa şu lokma işine bir daha başlayalım' deyip aramızda gülerdik."

"MİRASLA İLGİLENMEZDİ"

ODTÜ'de okuyan ağabeyi Servet Bahçeli master için Michigan'a gidince Ankara'da bir ev alıp içini döşer, arkadaşları evleneceğini sanır ancak o yine "Memleket meseleleri; vaktim yok" der. İhtilal yıllarında evliliğin eşiğinden döndüğü de olmuştur. Ankara'ya da kız kardeşi Serpil Bahçeli gelmiştir; bugün olduğu gibi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşamını sürdürür. Babasının bıraktığı mirasla da ilgilenmez; yönetimini kardeşlerine bırakır.

DEVLET BAHÇELİ NEDEN BEKAR?

Daha önce birkaç kez evlilik aşamasına gelen Bahçeli, "Neden evlenmediniz?" sorularına "Benim hayatım belli, ya partiye ya ocağa giderim" şeklinde yanıt veriyor.

DEVLET BAHÇELİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1948 yılında Osmaniye'de doğdu.

Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr. Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.

Dr. Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Dr. Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yeralırken, diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını devam ettirmiştir.

1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev almıştır. Dr. Bahçeli, yine 1970'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜNAY) kurucularından ve Genel Başkanlarındandır. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Doktorası yapmış ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.

Dr. Bahçeli yine bu süre içerisinde Türk-İslam alemi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra cezaevlerine doldurulan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının haklı davalarının her platformda savunulmasında takdirle karşılanan çalışmalarda bulunmuştur.

Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevler de üstlenen Dr. Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından göreve çağırılması üzerine 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa etmiş, 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MÇP Büyük Kurultay'ında parti yönetimine seçilmiş ve Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir.

MÇP ve MHP'nin yönetim kadrolarındaki görevi, günümüze kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulunan Dr. Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.

05 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009 ve 4 Kasım 2012 tarihlerindeki MHP Olağan Büyük Kongreleri'nde tekrar Genel Başkan seçilmiştir.

Genel Başkanlığını yaptığı MHP'nin Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri için kullandığı seçim kampanyasının sloganı "Bizimle yürü Türkiye" şeklinde oldu. Seçim vaatleri arasında asgari ücretin 1400 TL yapılacağı, emekliye yılda iki kez 1400 TL ikramiye verileceği ve terörün kökünün kazınacağına yer verildi.Seçimde partisi oyunu %3,28 oranında artırarak %16,29'a getirdi. Seçim sonrası yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

Bahçeli, Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Beyannamesini açıklarken:

''Birinci koalisyon, başlangıcından bu yana birliktelikleri devam eden AKP ile HDP arasında olması lazımdır. İkinci bir koalisyon modeli olarak AKP, CHP ve HDP'yi bir araya getirebilirsiniz. Böyle bir yapılanma içinde MHP, şerefi ve haysiyetiyle, ilkeli ve dürüst davranışıyla, politikalarıyla, çok güzel ve Meclis'te denetimi esas alan bir ana muhalefet partisi görevini üstlenmeye de hazırdır."dedi.

MHP Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri seçim kampanyası için "Sen bilirsin Türkiye" sloganını kullandı. Seçim vaatleri arasında Evi olmayan ailelere 250 lira kira yardımı yapılacağı ve Muhtaç ailelere hilal kart verileceğine yer verildi. MHP seçimde %4,39 oy kaybederek %11,90 oy oranına geriledi.

İstifa ve Kurultay Süreci

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nin ardından sosyal medya'da çeşitli hesaplar tarafından Bahçeli'nin genel başkanlık görevinden istifa edeceği iddiaları ortaya atıldı.Fakat Bahçeli'nin Medya ve İletişimden Sorumlu Baş Danışmanı Metin Özkan "Asla istifa yok, yola devam" sözleriyle istifa iddialarını yalanladı.

Bahçeli'ye karşı genel başkanlığını ilan eden 6 muhalif adayın katılımıyla 19 Haziran 2016 tarihinde MHP'nin 6.Olağanüstü Büyük Kongresi toplandı.

Tüzük kurultayı olarak tanımlanan kongrede, genel merkez aksini iddia etse de kurultay toplanma sayısına ulaşıldığı noter huzurunda teyit edildi. Kongrede kabul edilen değişiklik önerileriyle parti tüzüğündeki 13 madde yenilendi.

Değişikliklerle birlikte parti tüzüğündeki 'olağanüstü kurultaylarda genel başkan seçimi yapılmasını' engelleyen madde 'seçim yapılabilir' şeklinde değiştirildi.Fakat Yargıtay'ın kararıyla 19 Haziran'da yapılan tüzük kurultayının yürütmesi, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durduruldu. Yargıtay'ın bu kararı sonrasında Akşener, seçimli olağanüstü kongre talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak 'tam kanunsuzluk' talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikayette bulundu.Fakat YSK, Çankaya Seçim Kurulu'nun "MHP'de kongre yapılamaz" kararına Akşener'in yaptığı itirazı reddetti.

MHP Genel Merkezinin,10 Temmuz'da yapılacak kongreyi yapmaktan vazgeçtiğine dair dilekçesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. MHP'li muhalifler basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası yapılan açıklamada, 4 genel başkan adayı, ortak hareket edeceklerini, en kısa sürede kurultayı toplayacaklarını söyledi.Bahçeli "10 Temmuz bizim için amaç ve anlamını yitirmiştir. Artık önümüze bakacağız, oyalanmayacağız. 18 Mart 2018'de Olağan Büyük Kurultayımızı kardeşlik ve ülküdaşlık hukuku içinde yapacağız." açıklamasını yaptı.

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