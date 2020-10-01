DEVA Partisi Batman Kurucu İl Başkanı Av. Melik Müjdeci oldu

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Batman Kurucu İl Başkanlığı'na Av. Melik Müjdeci getirildi.

Bu yılın mart ayında kurularak hızlı bir şekilde Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde teşkilatlanma çalışmalarına başlayan DEVA Partisi'nin Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci oldu. Partisinin en genç il başkanlarından biri olan Müjdeci, DEVA Partisi'ne neden katıldığını ve partisinin bölgedeki ve Türkiye'deki hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

DEVA Partisi'nin en genç il başkanları arasında yer aldığını belirten Müjdeci, "1992 yılında Batman'da doğdum. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldum. 2016 yılından beri Batman'da avukatlık yapıyorum, yaklaşık 1.5 yıldır Seyitler ve Ehlibeyt Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü okumaktayım. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 30 Hazirandan bu yana Deva Partisi Kurucu İl Başkanlığı görevini yürütüyorum. DEVA Partisi'nde şuan 3 tane 28 yaşında il başkanı var. Dolayısıyla ilk açıklanan 25 il başkanı arasında en genç il başkanı bendim. Daha sonra açıklananlarla beraber bu sayı 3'e çıktı." dedi.

"SORUNLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYORDU"

DEVA Partisi'nden önce siyasi bir geçmişe sahip olmadığını ifade eden Av. Müjdeci, "Daha önce herhangi bir siyasi partiye üye olmadım, bununla beraber herhangi siyasi partinin faaliyetlerine de katılmadım. Ancak genel olarak siyaseti ve ülkemizin gidişatını takip ederdim. Buna bağlı olarak tabi ki fikirlerim ve olaylar karşısında tepkilerim vardı, başkanlığını yaptığım dernek olarak yereldeki güncel gelişmeler karşısında tavrımızı ifade ediyorduk ancak bunu partili bir sıfatla bugüne kadar yapmadım. Bugüne kadar avukatlık mesleğini severek yaptım fakat teori ile pratiğin uyuşmadığını daha basit bir ifade ile kitapta yazılanların uygulanmadığını gördüm. Aslında bizim hukuka, anayasaya, kanunlara çok farklı gözle; kutsal baktığımız halde bu kutsalın çok basit şekilde çiğnendiğini gördüm. Malumunuz Türkiye'de yargı alanı, çok sorunlu ve sıkıntılı bir alan. Ülkemizde adliyeler ve yargı alanı, siyaset-yönetim ve devlet-toplum geriliminden kaynaklı bütün sorunların görünür hale geldiği bir platforma dönüşmüş durumdadır. Bu nedenle bir avukat olarak her anımızı var olan sorunları görerek ve sorunlarla boğuşarak mesleğimizi icra ediyoruz. Meslek hayatımda bunlarla hep mücadele ettim. Ancak avukat olarak yapabileceklerimin bir limiti var. Keza başkanlığını yaptığım dernekte, arkadaşlarla ülkemizde yaşanılan sorunlara dair tartışmalarımız, çözüm önerilerimiz ve eleştirilerimiz oluyordu ancak bunlar daha ziyade birer fikir teatisi şeklinde gerçekleşiyordu. Sivil toplum alanında da sorunlarla mücadele etmeye çalıyorduk, ancak genel anlamda yaptığımız iş, önümüzde var olan sorunlara dair çözümün ne olması gerektiğini kamuoyuna ve devlet yetkililerine açıklamanın ötesine geçemiyor. Şunu ifade edeyim bu faaliyetleri küçümsemem söz konusu değil bu faaliyetler çok değerli ancak yeterli olma konusunda beni tatmin etmiyordu. Bu anlamda siyasetin daha geniş imkanları barındıran bir alan olmasını dikkate alarak, hem sorunlarla daha geniş bir alanda mücadele etmek hem de mücadele ederken edilgen bir konumda değil daha belirleyici bir konumda olmak adına siyasete girdim." İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YÖNETEMEME KRİZİ VAR"

DEVA Partisi'ne katılma nedenleri arasında Ali Babacan'ın çok büyük rol oynadığını dile getiren partinin Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, "Yaklaşık 7-8 senedir Türkiye'de "yönetememe krizi" olarak değerlendirebileceğimiz bir kriz var ve bunu dış politikadan tutun adalet sorununa oradan eğitim sorununa kadar hemen her alanda bu krizin yansımalarını görmemiz mümkündür. Devlet alanında hiziplerin kavgaları ülkemizin bütün enerjisini ve kaynaklarını maalesef uzun yıllardır tüketiyor. Bütün dertlere çare olacağını iddia ettikleri cumhurbaşkanlığı sistemi maalesef bir soruna hatta sorunların kaynağına dönüştü. Ortada devletin güçleri arasında dengenin olmadı, yürütmenin denetlenmediği, meclisin fiilen işlevsizleştiği ve kurumların binalardan ibaret kaldığı bir devlet düzenimiz var. Şimdiki yönetimin bu krizi aşabilecek bir programı ve söylemi söz konusu olmadığı gibi siyaset ve hükümet etme tarzı sorunları daha da derinleştiriyor. İşte ekonomi alanında yaşanılan durum ortada, ekonomiden sorumlu Sayın Bakan sorunların varlığını kabul etmiyor, Merkez Bankası da yapması gerekeni yapacak kurumsal yetki ve bağımsızlığa fiilen sahip değil. Yani ortada ne maliye politikası adına yapılması gerekenler yapılıyor ne de para politikası adına yapılması gerekenler yapılıyor. İşte tam da burada Deva Partisi ve Sayın Ali Babacan'ın önemi ve değeri ortaya çıkıyor. Deva Partisi, demokratik bir anlayışla bütün toplumsal kesimleri kuşatacak bir siyaset ile ülkeyi yöneteceğini belirtiyor. Ayrıca dünyada var olan gelişmelere, çağın getirdiği yeniliklere sırtımızı dönerek, içimize kapanarak, evrensel olan değerlerle bağımızı kopararak ülkenin yönetilemeyeceğini ifade ediyor. Uzun zamandan beri bunu gördüğüm için Ali Babacan'ın siyasi parti kuracağını duydum ve bu partinin kurulacağını duyduğumda heyecanlandım. Daha önce hiçbir siyasi partinin kuruluşunda heyecanlanmamıştım; çünkü Ali Babacan'ı yakinen takip etmeye çalışıyordum. 2002 ile 2011 yılları arası ekonomiden sorumlu devlet bakanlığını Ali Babacan yürüttü ve sadece 2007 ile 2009 yılları arası Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu devlet bakanlığında yer aldı. Ben bu dönemde çok beğendiğim Ali Babacan'ın parti kuracağını duyduğumda gerçekten de çok heyecanlandım. 13 yıla yakın kesintisiz bakanlık yapmış, 11 yıl ekonominin dümeninde yer almış, 2 yıla yakın Dış işleri Bakanlığı yapmış ve bu bakanlık görevlerini başarı ile yerine getirmiş birisidir. Avrupa Birliği üyelik sürecinde de baş müzakereci olarak görev yapmış onun bu görevi sırasında epey bir mesafe kat edilmiştir. Dolaysıyla sayın Genel Başkan geçmişi ve tecrübesi ile bize ve ülkeye umut olacağına inancım tamdır." dedi.

"SORUNLARI YAŞAYARAK GÖZLEMLEDİM"

Batman'da büyüdüğünü ve Batman'ın sorunlarını yaşayarak gözlemlediğini dile getiren Müjdeci, Batman için önemli birçok proje hazırladıklarını ve özellikle altyapı ve şehir ekonomisi konusundaki sorunlar için Deva olacak bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, "Biz, iktidara gelmeden de sorunlara çözüm önerisi sunan bir partiyiz. Batman'da ciddi sorunlar var. Alt yapı sorunlarımız var. İluh Deresi sorunumuz var. Hasankeyf'in sular altında kalmasıyla oluşan sorunlar var. Batman'ın yönetim sorunu var. Özellikle bu pandemi sürecinde sağlık sorunlarımız var. Hastanelerdeki yer sıkıntısı, test sonuçlarını alamayanlar, plazma için Malatya'ya kadar giden ve bir hafta boyunca bekleyen ve bu sorunları yaşayan bir sürü vatandaşımız var. Bu insanlara iktidar olmamamıza rağmen elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. 9 yıldır bitirilemeyen kadın doğum hastanemiz var. Ve en büyük gördüğümüz Kürt Sorunu var. Tabii ki kürt sorunundan kaynaklanan birçok sorunumuz var. Bütün bu sorunları değerlendirecek bilime ve akla dayalı çözüm önerisi getirmek istiyoruz." İfadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ BÜYÜK, ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN"

Batman'da yoğun bir çalışma döneminde olduklarını dile getiren Müjdeci, "Genellikle bütün kesimlerden teveccüh gösterenler oluyor. Gerekçeleri, Deva Partisinin kin ve nefret söylemlerine hiçbir zaman yer vermemesi… Hiçbir zaman düşmanca bir tavır sergilememesi, her zaman birleştirici, bütünleştirici bir dil kullanması, özellikle bundan ötürü insanların teveccühlerini almasını sağlıyor. Deva Partisinin bu söylemleri herkesi pozitif etkiliyor ve partiye ilgiyi arttırıyor. Herkes şuan kendisini bu partide görüyor. Şuan İl Yönetimi, Merkez İlçe Yönetimi ve Sason İlçe Yönetimini kurduk. Kozluk ve Gercüş İlçe Başkanımızı belirledik. Diğer İlçe Teşkilatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında Batman'da birçok esnafla muhatap oluyoruz. İl başkanlık binamızı oluştururken, yolda yürürken, bir yerlere giderken birçok insanla karşı karşıya geliyoruz. Ve bize karşı teveccühleri çok büyük… Yolda bizi tanıyanlar, memur, işçi, esnaf her kesimden çok ciddi bir teveccüh gösteriyorlar. Bunu gördükçe aslında umutlarımız da yeşeriyor. Hedefimiz Batman'da en az iki milletvekili çıkartmak ve bu hedefimize ulaşmak için gece gündüz demeden halkımıza gideceğiz, onları dinleyeceğiz, derlerine ortak olacağız, gönül köprüleri kuracağız, çözüm noktasında projeler üreteceğiz." dedi.