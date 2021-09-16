DEÜ'de 3'üncü doz aşı olan sağlık çalışanlarının hepsinin antikor düzeyi arttı

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 3'üncü doz koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyelerini ölçtükleri bilimsel araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Çalışmanın 548 sağlık çalışanıyla yapıldığını belirten Prof. Dr. Hotar, "3'üncü doz aşı sonrası gerek Sinovac gerek Biontech olan sağlık çalışanlarının yüzde 100'ünde antikor düzeyinin arttığı ve yeterli düzeyde geliştiği saptanmıştır" dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 3'üncü doz aşı yaptıran sağlık çalışanlarının antikor düzeylerini ölçtükleri bilimsel çalışma hakkında bilgi verdi. Çalışmanın 3 ana bilim dalı tarafından ağırlıklı olarak yürütüldüğünü ve Mart 2021'de başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Hotar, finansmanını rektörlük tarafından sağladığı araştırmanın 3 bin 538 DEÜ sağlık çalışanı arasından seçilen 548 kişide yapıldığını söyledi.

"Bugün servisimizde 17 hasta yatıyor. Pandeminin ilk dalgasında 112 yatağa kadar çıkmıştık. Bunda net bir şekilde herkesin bilgilenmesi etkili oldu. Eğitim, eğitim, eğitim. 'Ben aşılıyım' diyenler için maske, mesafe, hijyen kuralları yine geçerli. Son günlerde başka bir viral enfeksiyon yaygın olarak görülüyor. Gripten de korumanın yolu yine maske. Okullarda da bunun sürekli vurgulanması gerekiyor."