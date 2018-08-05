Destici: İdam Teklifini Ekim Ayında Meclise Sunacağız

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da yaptığı açıklamada, "BBP olarak, idam cezasının geri getirilmesi için inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi.

Partisinin Bursa Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün yine Yüksekova'da şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitlere rahmet diledi. Türkiye'nin, tüm terör örgütlerine karşı hem içeride, hem de dışarıda topyekün mücadele verdiğini vurgulayan Destici, bu mücadelenin, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık bulduğunu, ABD başta olmak üzere Batılı güçleri de Türkiye'yi köşeye sıkıştırma ve bir takım yaptırımlar uygulama yönüne itttiğini belirtti.

'EKİM AYINDA MECLİSE SUNACAĞIZ'

Teröristler ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Önüme gelirse, imzalarım' dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis'e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz" dedi. İki grup için idam istediklerini ifade eden BBP Genel Başkanı Destici, "Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kast eden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi, bizzat kurşunu sıkıp benim askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. 'Anayasayı değiştirecek sayımız yok' diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu" diye konuştu.

'TRUMP VE MİKE PENCE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI ALINSIN'

ABD'nin son dönemde Türkiye'ye karşı takınmış olduğu saldırgan ve çirkin tavırları kınadığını da ifade eden Mustafa Destici, iki değerli bakana yönelik almış oldukları yaptırım kararlarını reddettiklerini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin güvendiği bu bakanların milletin geleceği için mücadele ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Bu yaptırım kararı sadece o iki bakanın şahsına değildir. Bu yaptırım sadece hükümete yönelik de değildir. Sayın Cumhurbaşkanının kurmuş olduğu kabineye yönelik de değildir. Bu yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yöneliktir. Onun için böyle algılanması ve böyle karar verilip buna göre değerlendirilmesi gerekir. Meclis'te grubu bulunan HDP harici dört siyasi partinin bu konuya yönelik ortak tavrını desteklediğimizi ve bu kararın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün iki bakanımıza yaptırım kararına yönelik ABD'nin iki bakanına aynı şekilde mütekabiliyet esasları çerçevesinde muamele edileceği sözlerini de doğru atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bizim teklifimiz iki bakan değil bu kararın altında imzası olan, bu kararın mimarları olan ve Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamalarını yapan Trump ve onun yardımcısı Mike Pence'ye yönelik olmasını istiyoruz. Adalet Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza yönelik yaptırım kararına misilleme olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump ve Mike Pence'ye yönelik yaptırım kararı almalıdır. Bildiğimiz kadarıyla Donald Trump'ın Türkiye'de Trump Towers başta olmak üzere epeyce mal varlığı var. Bu yaptırım kararının ona yönelik olarak alınması lazım ve Türkiye'nin bu konuda asla geri adım atmaması lazım."