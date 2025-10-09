Destek personeli; kamu kurumlarında temizlik, bakım-onarım, taşıma, yemek, evrak dağıtımı gibi destek hizmetlerinde görev alan personeldir. Bu kadrolar, devlet kurumlarının düzenli ve verimli şekilde çalışmasında önemli bir role sahiptir. Destek personeli taban puanları 2025 kaç, destek personeli alım ilanı ne zaman yayınlanacak?

DESTEK PERSONELİ KADROSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Destek personeli kadrosuna başvuru yapmak isteyen adayların bazı genel ve özel şartları taşıması gerekir. Bu şartlar, ilan yayımlayan kuruma göre değişebilmekle birlikte genellikle şu kriterler aranır:

• En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak,

• KPSS Ortaöğretim sınavına girerek P94 puan türünden geçerli bir puan almak,

• Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

• İlan metninde yer alan özel şartları sağlamak (ağır kaldırmaya elverişli olmak, vardiyalı çalışmaya uygun olmak gibi).

Bazı kurumlar ayrıca erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, daha önce kamu görevinden çıkarılmamış olmak gibi ek koşullar da arayabilmektedir. Bu yüzden tercih veya başvuru öncesinde ilan metinlerinin dikkatle incelenmesi önemlidir.

DESTEK PERSONELİ TABAN PUANLARI 2025 KAÇ?

Destek personeli kadrolarına giriş için adayların KPSS'ye girerek yeterli puan almaları gerekmektedir. 2025 yılına ait taban puanlar henüz resmi olarak açıklanmasa da, 2024 yılında yapılan merkezi atamalarda destek personeli kadrolarının 76 ile 85 puan aralığında kapattığı görülmüştür. Bu nedenle 2025'te de benzer bir puan aralığı beklenmektedir.

2025 DESTEK PERSONELİ ALIM İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Destek personeli kadrosuna yapılan alımların büyük kısmı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları aracılığıyla yapılır. Merkezi atamalar her yıl düzenli olarak iki kez gerçekleştirilir:

• Birinci merkezi atama: Haziran – Temmuz aylarında

• İkinci merkezi atama: Aralık ayında

2025 yılı için de bu takvime paralel şekilde destek personeli alım ilanlarının ilk olarak Haziran sonu veya Temmuz başında, ikinci olarak ise Aralık ayında yayımlanması beklenmektedir.

Ayrıca bazı bakanlıklar, üniversiteler ve belediyeler yıl içinde açıktan destek personeli alım ilanları da yayımlayabilmektedir. Bu ilanlar, merkezi yerleştirmeden bağımsız olarak yürütülür ve bazen KPSS puan şartı daha düşük tutulabilir. Bu nedenle adayların hem ÖSYM hem de kurum duyurularını düzenli olarak takip etmesi önemlidir.

2024 YILINDA DESTEK PERSONELİ TABAN PUANLARI

2024 yılında yapılan merkezi atama sonuçlarına bakıldığında destek personeli kadrolarının genellikle şu aralıklarda kapattığı görülmüştür:

• Büyükşehirlerdeki destek personeli kadroları: 82 – 85 puan

• Küçük şehirlerdeki destek personeli kadroları: 76 – 80 puan

Bu tablo, destek personeli kadrosunun yoğun ilgi gören ve rekabetin yüksek olduğu memuriyet alanlarından biri olduğunu göstermektedir. 2025 yılında da kontenjan sayısına bağlı olarak benzer bir puan aralığı öngörülmektedir.

TABAN PUANLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Destek personeli kadrolarında taban puanların her yıl değişmesine neden olan bazı temel unsurlar şunlardır:

• Açılan Kadro Sayısı: Kontenjan arttıkça taban puanlar düşebilir, azaldıkça yükselebilir.

• Başvuru Yoğunluğu: Çok sayıda adayın tercih ettiği kadrolarda rekabet artar ve puanlar yükselir.

• Görev Yeri: Az tercih edilen küçük şehirlerdeki kadrolar genellikle daha düşük puanla kapatır.

• Eğitim Düzeyi: Ortaöğretim mezunu adayların yoğunluğu ve yüksek puanlı adayların tercihleri ortalamayı etkileyebilir.

ADAYLARA ÖNERİLER

Destek personeli kadrosuna yerleşmek isteyen adaylar için sadece yüksek KPSS puanı almak yeterli değildir. Tercih stratejisi de büyük önem taşır. İşte bazı önemli öneriler:

• Tercih listenizi yalnızca büyük şehirlerle sınırlamayın, az talep gören şehirleri de mutlaka ekleyin.

• Tüm tercih haklarınızı kullanarak yerleşme şansınızı artırın.

• Tercih kılavuzundaki özel şartları dikkatle okuyun, belgelerinizi eksiksiz hazırlayın.

• Sadece merkezi atamaları değil, yıl içinde yayımlanan açıktan alım ilanlarını da takip edin.

• Belgelerinizi (diploma, sertifika, askerlik durumu, sağlık raporu vb.) eksiksiz ve güncel şekilde hazır bulundurun.

2025 yılı destek personeli alımları, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı olacak. Geçmiş yıllarda 76-85 puan aralığında kapatan bu kadroların 2025'te de benzer seviyelerde şekillenmesi bekleniyor.

İlk alım ilanlarının Haziran–Temmuz döneminde, ikinci alımların ise Aralık ayında yayımlanacağı öngörülüyor. Adayların şimdiden KPSS çalışmalarına hız vermeleri, gerekli belgelerini hazırlamaları ve tercih sürecinde stratejik davranmaları büyük avantaj sağlayacaktır.

Doğru hazırlık, yüksek puan ve dikkatli tercih kombinasyonu ile 2025 yılında destek personeli kadrosuna yerleşme şansı önemli ölçüde artacaktır