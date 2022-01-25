Destan CANLI izle! ATV Destan 8. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? Destan son bölümde neler oldu?

Destan ; Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan canlı izle! ATV Destan 8. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN CANLI İZLE!

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız : 1-

Edip Tepeli : Batuga : 1-

Selim Bayraktar : Alpagu Han : 1-

Deniz Barut : Ulu Ece : 1-

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg : 1-

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg : 1-

İpek Karapınar : Çolpan Hatun : 1-

Burak Tozkoparan : Temur Tegin : 1-

Elif Doğan : Tutkun : 1-

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin : 1-

Ahmet Olgun Sünear : Yaman : 1-

Buse Meral : Sırma : 1-

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun : 1-

Esra Kılıç : Mei Jin : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Osman Albayrak : Vargı Beg : 1-

Alper Düzen : Danış Ata : 1-

Şahin Ergüney : Kün Ata : 1-

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın : 1-

Evren Erler : Çalayır : 1-

Hilal Uysun : Tılsım : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Faruk Aran : Kuzu Beg : 1-

Müge Duygun : Tilbe : 1-

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç : 1-

Aysel Yıldırım : Kam Kadın : 1-

Seca Naz Karabulut : İlay : 1-

Berna Üçkaleler : Efil : 1-

Onur Yenidünya : Evren Alp : 1-

Doruk Şengezer : Öktem : 4-

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