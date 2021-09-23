Derya Yalımcan'ın kaleminden 'Ahir Zamanın Algoritması'

Adam Algoritması' adlı kitabında, bugüne kadar çok sayıda esere konu olan ahir zaman kavramını, alışılmışın dışında bir kurguyla ele alıyor. Hristiyanlığın penceresinden ahir zamanın algoritmasını çıkaran yazar, kıyamet alametlerine parantez açarak, insanlığın ölümsüzlük arzusunun dünya için kabusa dönüşme ihtimalini konu alıyor.

Yazar Derya Yalımcan 30 yıl boyunca sürdürdüğü sosyal antropolojik araştırmalarla kaleme aldığı "Dakika- Adam Algoritması" adlı kitabında, ahir zamanı Hristiyanlığın penceresinden değerlendiriyor. İnsanoğlunun ölümsüzlük hırsının dünyayı nereye sürükleyebileceğini, varsayımlara değil algoritmalara dayandırarak açıklıyor. Geleceğin, hayallerin ötesinde bir ütopyaya mı yoksa, umudun ve yaşama isteğinin kalmadığı kabuslarla dolu bir karanlığa mı dönüşeceğini belirlemede akıl ve imanın öne çıkacağına dikkat çekiyor.

KILAVUZ NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kitabında ahir zamanı olasılıklardan uzaklaştırarak anlattığını belirten Derya Yalımcan, "8 yaşında Türkiye'den ayrıldım. Doğu ve Batı Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve Afrika'da geçen hayatım boyunca, gericilik iddialarına maruz kalmamak için Hristiyanlık dünyasının kıyamet konusundan uzak durduğunu gördüm. İslam dünyasında çok sayıda eser olmasına karşılık, Hristiyan dünyasında kıyameti aydınlatan yaklaşımların eksikliği, beni bu konuyu araştırmaya yönlendirdi. Buradan hareketle de ilk kitabımı yazmaya başladım" dedi.

Batı'nın ahir zaman konusunda empati kazanmasını ve gericilik kaygılarını kenara bırakarak, sorgulayıcı bir yaklaşım edinmesini hedeflediğini söyleyen yazar, 30 yıl boyunca sürdürdüğü sosyal antropolojik araştırmalarla sunduğu sonuç ve alternatifleri, değişik bir perspektifle sunduğunu belirtti.

İMAN VE İBADET ANAHTARI

Derya Yalımcan, kitabıyla ilgili değerlendirmesinde, şu ifadelere de yer verdi:

"Hristiyan ve Musevi kaynaklardan yararlanarak hazırladığım kitabımda akıl, iman ve ibadetin, insan ve maymunu birbirinden ayıran fonksiyonlarına dikkat çekerek, insanoğlunun benmerkezci bakış açısının dünyada yarattığı hasarları okuyuculara hatırlatıyorum. Okuyucuların, "İnsanı maymundan ayıran unsur nedir?" sorusunun cevabını satır aralarında bularak, insanın ölümsüzlük isteğinin büyük bir hırsa dönüşmesinin nelere sebep olabileceğine ilişkin farkındalık kazanacaklarını düşünüyorum."

HERKESİN HAYATINA NOT DÜŞÜYOR

Yazar Yalımcan, Dakika - Adam Algoritması kitabında, bugüne kadar çok sayıda kitaba konu olan ahir zaman kavramını, alışılmışın dışında bir kurguyla ele alıyor. "Dünya, sadece birkaç kişiye malum olan borsa türevlerinin parametrelerini ve döviz kurundaki dalgalanmayı belirleyen gizli bir algoritmadan ibaret olsaydı, ne kadarlık bir servetin sahibi olurdu?" sorusundan hareketle yola çıktığını belirten Yalımcan, "Kitabımda dünya servetini inanç, mutluluk ve başarı kavramlarıyla tanımlıyor, kültürel ve dini farklılıkları göz önünde bulundurarak ahir zamanın tematiğini tasvir ediyorum. Kıyamet algısını Hristiyan öğretilerin gözünden irdelediğim eserin her türlü inanışı ortak paydada buluşturan yaklaşımıyla herkesin hayatına kalıcı notlar düşeceğine inanıyorum" dedi.

AVRUPA'DAN SONRA TÜRKİYE'YE GELDİ

Hristiyanların iç dünyasını yansıtan tarihi olayların Türk toplumu tarafından farklı algılandığını belirten Derya Yalımcan, "Bu nedenle kitabım ilk olarak Avrupa'da yayımlandı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde Hristiyanlığın ruhsal yapısını yansıtan kitabın Türk dünyasına farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini düşündüm. Bu nedenle kitabın ikinci baskısını Türkiye'de yayımlama kararı aldık" ifadelerini kullandı.