Deren Talu, "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
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Deren Talu, "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu ile içkili bir pozunu paylaştı. İki kardeşin pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ve Derin Talu da her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 17 yaşında olmasına rağmen erkek arkadaşıyla eğlence mekanına giden ve gecesi olaylı biten Derin Talu, 18 yaşına girer girmez yine soluğu içkili bir mekanda aldı.

"BENİM BEBEĞİM ARTIK YASAL"

Samyeli'nin 24 yaşındaki oyuncu kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı Instagram'dan 18 yaşına giren kardeşiyle olan içkili bir fotoğrafını paylaşarak "Benim bebeğim artık yasal" notunu ekledi. Derin Talu da ablasının paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" yorumunu yaptı.

Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

18 yaşına girer girmez eğlence mekanına giderek içki içen Derin Talu, sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Talu'nun yaptığını normal karşılarken bir kısım da içkili ortamlara girmesi için daha çok küçük olduğunu savundu.

Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
QWE QWE: Allah sonumuzu hayır etsin. Ne büyük marifet 18 olmuş artık rahat rahat içkili mekanlarda takilabiliyor.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SİVEREKLİ : Magazin sayfalarına bir şey daha katılmıştır. hayırlı olsun
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
500
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Deren Talu, "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı - Haberler Magazin
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