: Depremden yaralı kurtulan vatandaş, enkaz altında kaldığı anları anlattı

25.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:46

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. 6.8 şiddetinde gerçekleşen deprem sonucunda çok sayıda bina hasar gördü. Depremde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

BAKAN SOYLU: 39 KİŞİ KURTARILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, enkaz altından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını söyledi. Soylu, "Birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu; 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu, birisi de 5.4. Yine depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı" şeklinde konuştu.

"KEDİ DELİĞİNDEN KURTARDILAR BENİ"

Enkaz altından çıkarılan vatandaşlardan birisi, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından duygularını paylaştı. Depremzede vatandaş, "Kedi deliğinden kurtardılar beni. Öleceğimi düşünüyordum" dedi.

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