Denizli Kuş Ölümlerini Önlemek İçin Kanatları Mora Boyadılar

Kuş ölümlerini önlemek için kanatları mora boyadılar

Denizli'de merkezi bulunan Bereket Enerji Grubu, rüzgar santrallerinde kuş ölümlerini önlemek amacıyla türbin kanatlarını mor renge boyadı. Bilimsel araştırmalarda kuşların ve böceklerin en az ilgisini çeken renklerin mor ve gri olduğunun tespit edilmesi üzerine Grup, Yalova ve Uşak'taki 72 türbinde kanatları mora boyayarak kuş ve böcek ölümlerinin önüne geçti.

Bereket Enerji Grubu, ilk etapta Uşak'taki türbin kanatlarını gri renge boyadı. Ancak bulutlu havalarda uçak ve helikopterlerin görüşünü engellediği ve risk oluşturabileceği düşüncesiyle bilimsel araştırmalara rağmen bu renkten vazgeçildi ve kanatlarda mor renk tercih edildi. Bu uygulamadan sonra 36 türbinde hiçbir kuş ölümüne rastlanmaması sonucu, Yalova'daki santrallerde de aynı yönteme başvurularak kanatlar mor renge boyandı. Burada da kuş ölümlerinin görülmemesi dikkat çekti. Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, RES'lerin kuş ölümlerine neden olduğu yönündeki iddialara karşı bilimsel araştırma yaparak kuşların, böceklerin ilgisini en az gri ve mor renklerin çektiğini tespit ettiklerini ve türbin kanatlarını mor renge boyadıklarını anlattı. Saldanlı, şunları söylediYenilenebilir enerji deyince de aklımıza rüzgar santralleri, su santralleri öncelikle geliyor. Rüzgar santrallerinin çevreye olumsuz bir etki yapmadıkları söylemekle birlikte, minimum da olsa onların da bir etkisi var. Kuş ölümlerine neden olduğu söyleniyor. Yapılan bilimsel bir araştırmalarda az da olsa kuş ölümlerine neden olduğu ortaya çıkartılmış. Fakat yapılan başka bir bilimsel araştırma, bunların mor renkli kanatlar olması durumunda, kuş ölümlerinin olmadığı ortaya çıkartılmış. Bunun nedenlerini de düşündük. Biliyorsunuz, böcekler çiçeklere giderler canlı renkler böcekler için bir cazibe merkezi oluyor. Ama ölü çiçekler mor oluyor, sarı oluyor. O tür renklere gitmiyorlar. Böcekler gitmeyince kuşlar da gitmiyor. Dolayısıyla kuş ölümleri azalmış oluyor. Buna dayanarak biz Uşak ve Yalova'daki rüzgar santrallerimizin kanatlarını mor renge boyattık. Boyama işlemlerinin ardından hiçbir kuş ölümü görmedik. Bereket Enerji toplumsal bilinç içeresinde çevreye olan etkiyi minimize etmek için bu tür uygulamalarına devam edecek. Bereket Enerji Grubu'nun projesi, kısa sürede yankı buldu. Projeyi izlemeye alan ve kısa adı SÜT-D olan Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından Türkiye'nin örnek çevre projesi kabul edildi. Dernek, Bereket Enerji Grubunu Düşük karbon kahramanı şirket ilan etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öncülüğünde düzenlenen törenle, Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can bu anlamlı ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'ya verdi.

72 TÜRBİN KANADI MORA BOYANDI

Bu gelişmelerin ardından İstanbul'dan özel bir kolej, rüzgar tribünlerini araştırma konusu yaparak proje çalışması başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onay verdiği proje kapsamında bir grup öğrenci Grubun Yalova'daki rüzgar santrallerine inceleme gezisi düzenledi. Öğrenciler, burada mor renge boyalı rüzgar santrallerini gezdi ve sonuçlarını yerinde görme fırsatı buldu. Gezide öğrencilere bir sunum yapan Bereket Enerji Grubu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yurtseven, enerji sektöründe çevreye duyarlı ve doğaya bir anlayışı ilke kabul ettiklerini belirterek Tüm ülkeler enerji sektöründe daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için yarış halinde. Biz Türkiye'den Bereket Enerji olarak 'önce insan' anlayışıyla tüm bilimsel araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu nedenle kuş ölümlerini önlemek için türbin kanatlarını mor renge boyattık. Çünkü, böceklerin en az konduğu kanatlara kuşlar saldırmayınca ölümler önlenmiş oluyor. Bugüne kadar Uşak ve Yalova'daki toplan 108 megawatt kurulu güce sahip 72 rüzgar santralının kanatlarını mor renge boyadık. Kuşlar da bu doğanın bir parçası. Bizim uygulamamızdan sonra diğer enerji şirketleri de rüzgar santrallerinde benzer uygulamaya yönelmeye başladı. Amacımız Türkiye ekonomisine katkı sağlarken, bu tür örnek uygulamalarla insanlığa ve doğaya tarihe not düşecek hizmetler sunmaktır dedi.