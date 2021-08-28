Denizcilere selam olsun

Denizci stili, bu yılın ilkbahar/yaz sezonunda Gucci, Dolce & Gabbana, Marni ve Lanvin gibi yüksek moda markalarının erkek giyim koleksiyonlarında karşımıza çıktı.

Denizci stili, bu yılın ilkbahar/yaz sezonunda Gucci, Dolce & Gabbana, Marni ve Lanvin gibi yüksek moda markalarının erkek giyim koleksiyonlarında karşımıza çıktı. Bu tarzı gündelik hayatta kullanırken işinizi kolaylaştıracak bazı önerilerimiz var...

Bu stilin ana renkleri mavi, beyaz ve kırmızı! Bu tonları bir araya getirebilirsiniz.

Çizgili tişört dolapların demirbaşlarından biri olabilir. Zira çizgili tişörtler yazın beyaz ya da ekru tonlardaki keten şortlarla, sonbaharda denim pantolonlar ve bej renkteki trençkotlarla, hatta takım elbiselerle bile harika bir uyum yakalıyor.

Mavi-beyaz çizgili gömlek ve tişörtler, bu tarzın demirbaşları...

Denizci desenli bir tişört ya da gömlek kullandığınızda dozu fazla kaçırmamak için kalan parçaları sade tutmanızda fayda var.

Aksesuar olarak lacivert ya da kırmızı tonlarda ipli bileklikler tercih edebilir, görünümünüzü Oxford stilindeki bağcıklı ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

ÜNİFORMADAN MODA AKIMINA...

Birçok moda parçası gibi çizgili desenlerin hakim olduğu denizci kıyafetlerinin doğuşu da işlevsel bir ihtiyaca dayanıyor. 1800'lü yıllarda Fransız denizciler için tasarlanan üniformalar, bugün bildiğimiz marin ya da denizci stilinin de temelini oluşturuyor. Fransa'nın kıyı bölgesinden adını alan 'breton' yani enine çizgili bluz ve tişörtler bu trendin ana parçası. Kaptan üniformalarını andıran ceketler ve keten parçalar da tüm zamansızlığıyla hem kadın hem erkek koleksiyonlarında her sene karşımıza çıkıyor.

HER TARZA UYGUN

Zamansız bir çizgili tişört bu temanın ana parçalarından... Massimo Dutti, 299 lira

Denizci stilinin en güzel tamamlayıcısı açık renkte keten pantolonlar... Mango, 349.99 lira

Çizgili tişörtleri birçok markada, farklı renklerde bulmak mümkün. Gap, 199.99 lira

Çapa desenli bu şortu bej bir keten gömlekle tamamlayabilirsiniz. Mudo, 149.99 lira

Lacivert tonlarda bir loafer ayakkabı şortlarla uyumlu olacaktır. Timberland, 1.199 lira

Renk geçişi ve dokusuyla denizci stilini anımsatıyor. Beymen Club, 429 lira

Deniz temasını mayonuzda tercih ederek bu tarzı plaja taşıyabilirsiniz. Bluemint, 540 lira

Çizgili tişörtlerin bol kesimli olanlarıyla yılın modasına ayak uydurun. Koton, 39.99 lira

Gemiciliği çağrıştıran bu bilekliğe markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ekria, 120 lira

KISA KISA

Dünya yıldızları onun tasarımlarını giyiyor

Rihanna'dan Lady Gaga'ya, Rita Ora'dan Bella Hadid'e kadar birçok dünya yıldızının tasarımlarının peşinde koştuğu bir isim Dilara Fındıkoğlu... İddialı ve kendine has bir tarzı var. Bu yaz çıkardığı mayo ve bikini koleksiyonuyla çok konuşuluyor. Tasarımcının zincir detaylı kırmızı bikinisini, Bella Hadid kendi Instagram sayfasında paylaşmalara doyamadı örneğin. Hadid, daha önce tasarımcının 'Dilara' yazan kemerini de takmıştı. Şeyma Subaşı da ünlü modelin giydiği bikininin siyahıyla poz verdi. Ama en çok Fındıkoğlu tasarımı mayoyla paylaşımlar yapan Hande Erçel konuşuldu. Markanın en iddialı modellerinden birini giyen Erçel, birbirinden güzel pozlar paylaştı. Fotoğrafları sonradan kaldırsa da Bella Hadid'i sollayarak 3 milyonun üzerinde beğeni aldığını da söyleyelim.

Bella Hadid, Fındıkoğlu'nun tasarımlarını giyen isimlerden biri...

Kaynak: Hürriyet