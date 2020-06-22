Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı
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Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı

Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı Sinop'ta izinsiz olarak sahil kenarına kurulan çadırlar emniyet ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

22.06.2020 19:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:57

Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı

SİNOP - Sinop'ta izinsiz olarak sahil kenarına kurulan çadırlar emniyet ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Sinop'un Mobil Plajı mevkiinde bulunan ve Sinop Belediyesine ait olan yerlere izinsiz kurulan çadırlara karşı emniyet ve belediye ekipleri harekete geçti. Emniyet ve belediye ekipleri tarafından çadırlar kaldırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise, "Sinop'un yıllardan beri kronikleşmiş bir sorunuydu. Bu sorun geçtiğimiz yıllarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İmar Affı Kanunu'yla birlikte daha da önlenemez hale gelmişti. Tabii, daha sonrasında bakanlık bir çalışma yaptı. Bu binaların daha doğrusu bu yapıların bir takım kriterlere uymadığı için yapı kayıt belgesini iptal etti. Biz de bugün itibarıyla, aslında daha önceden başlaması gereken çalışmaya korona virüs sebebiyle henüz başlayamamıştık. Kış ayında buradaki mülkiyetlerin de kime ait olduğunu tespit etmek çok zordu. Onun için bu işlemler bugüne kaldı. Bugün itibarıyla biz tüm Sinop sahillerinin, tüm Sinop halkına ait olduğu gerekçesiyle buradaki kaçak ve uygun olmayan yapıları yıkım kararı aldık. Yapı kayıt belgesi almış olup da, yapı kayıt belgesi iptal edilenlere zaten daha önce tebligatlarını yapmıştık. 1 kısmı bu şekilde, bir tanesi de yapı kayıt kapsamına girmeyen fakat Gecekonduyla Mücadele Kanunu'na muhalefet eden yapılardı. Bu yapıların hepsini artık kaldıracağız" dedi.

"Bütün Sinop sahillerini tüm Sinop halkının hizmetine sunacağız"

"Bütün Sinop sahillerini tüm Sinop halkının hizmetine sunacağız" diyen Başkan Barış Ayhan şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışma bu. Bununla ilgili biz bir haftadan beri çalışma yürütüyoruz. Sinop kamuoyunu bu konuda aydınlatmaya çalışıyoruz. Tebligatlarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki, 'Sinoplu vatandaşlarımıza yapılarınızı siz yıkın, binalarınızı içindeki eşyalarınızı toparlayın, herhangi bir zararınız olmasın. Biz girdiğimizde iş makinesi kullanacağımız için orada bir tahribata sebebiyet verebilir.' Onun için böyle bir çalışmaya böyle bir tebligat yaptıktan sonra başladık. Bugün yine yıkıma gittiğimizde vatandaş eğer derse ki 'bize 2-3 gün müsaade edin, 2-3 gün sonra biz yıkacağız' şeklinde taahhüt de bulunurlarsa biz yine yıkımı durdurup bir sonraki aşamaya, bir sonraki yıkıma gidiyoruz. Bunu not alıyoruz. Ringi tamamladığımızda yani 3 günlük turumuzu tamamladığımız zaman geldiğimizde o yapı orada duruyorsa onu iş makinesi mahiyetiyle yıkacağız. Bu konuda yapı kayıt belgesi iptal olunan vatandaşlar eğer biz yıkmadan yıkarlar ise herhangi bir cezai bir işleme maruz kalmayacaklar. Ama biz gider yıkarsak tutanak belgesi ile biz yıkarsak aynı bize yapılan tebliğ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapıldığı için biz savcılığa bunları bildireceğiz. Vatandaş kendisi mi yıkmış yoksa biz mi yıkmışız, eğer vatandaş kendisi yıktıysa suç unsurunu ortadan kaldırdığında herhangi bir ceza işleme tabi olmayabilir. Ancak biz yıkarsak, biz tutanakla yıkarsak hem yıkım masrafları hem de cumhuriyet savcılığında yürütülen dosyanın tahkikatı devam edeceğinden daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelebilecekler. Biz bugün itibarıyla başladık çalışmalarımıza. Bizi arayıp 2-3 gün bir süre isteyip kendisinin yıkacağını beyan ederse ona da müsaade ediyoruz. Ancak maalesef bu konuda herhangi bir tolerans kullanma şansımız yok. Sinop sahillerini bu işgalden kurtaracağız ve yıllardan beri kronikleşmiş olan bu yarayı artık pansuman etmiş, tedavi etmiş olacağız."

Deniz kenarına izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı

Kaynak: İHA

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