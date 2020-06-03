Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
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Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor Mersin'de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile...

03.06.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:16

Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor

Mersin'de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar

MEÜ DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene:

"Davultepe'de şimdiye kadar 12 yuva belirledik"

"Mersin sahillerini özel kılan buraya yeşil deniz kaplumbağaları da yuva yapıyor olmasıdır"

MERSİN - Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor. Mersin'de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar.

Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olan Mersin sahillerine bu yıl da anaç kaplumbağalar yumurtalarını bırakmaya başladı. Mayıs ayının ortasından itibaren yumurta bırakmaya başlayan kaplumbağaları, şu ana kadar 12 yuva oluşturdu.

Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Mayıs ayının sonu itibariyle çalışmalara başladıklarını söyledi. 23 Mayıs Dünya Kaplumbağalar Günü'nde Kazanlı'da çalışmalara başladıklarını söyleyen Ergene, "Daha sonra Davultepe'de devam ettik. Bugüne kadar Davultepe'de 12 yuva tespit ettik. Daha da çıkışlar devam edecek çünkü üreme döneminin başındayız. Birde bir dönem havalar sıcak oldu ama şimdi ise Haziran olmasına rağmen havalar serin devam ediyor. Bu nedenle anaç çıkışları biraz yavaş gidecek ama Haziran ayının sonuna doğru artacak. Her sene olduğu gibi Davultepe kumsalında 200 yuva beklentisi içindeyiz" dedi.

"Salgın nedeniyle rahat yuvalama yapacaklar"

Dönemin başındayken sayı vermenin çok doğru olmadığını kaydeden Ergene, "Çünkü bu bir popülasyon dalgalanması gösteriyor. Geçmiş 2 yıl içerisinde sayılar fena değildi ama istediğimiz sayılar değildi. Bu sene sonuca geldiğimizde daha net konuşabiliriz. Şu bir gerçek ki bu yıl için beklentim özellikle bu korana virüs salgını nedeniyle biraz daha rahat kaldı, insansız kaldı. O nedenle kaplumbağalar biraz daha rahat yuvalama yapabilecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Burayı özel kılan yeşil deniz kaplumbağaları"

Mersin kumsallarının özel olduğunun altını çizen Ergene, "2 tür deniz kaplumbağası da burada yuvalama yapabiliyor. Özellikle yeşil deniz kaplumbağasının burada yuvalama yapıyor olması burayı özel kılıyor. Çünkü yeşil deniz kaplumbağaları açısından halen durum kritik. Yani nesli tehlike altında ve bunun korunmasının çok iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. Caretta açısından durum bir tık düzeldi ama halen nesli tehlike altında. Bu nedenle koruma çalışmalarının çok iyi şekilde yürütülmesi gerekiyor. Özellikle Mersin kumsalları açısından çok önem arz ediyor. Yeşil deniz kaplumbağalarının çoğunluğu bu kumsallara yuva yapıyor. İşte Alata, Davultepe ve Kazanlı kumsalları özellikle yeşil deniz kaplumbağası açısından çok önem arz ediyor. Göksu hem yeşil hem caretta açısından önemli. Anamur'da ise sadece carettalar yuva yapıyor. Mersin'i de özel kılan bu 5 alana sahip olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Kumsalları kullanırken dikkatli olunması gerek"

Üreme sezonunda vatandaşların kumsalları kullanırken dikkatli olmasını isteyen Ergene, "Her ne kadar pandemi nedeniyle kumsallara çok fazla akın olmasa da bu bölgelerin bazılarına araç girişleri oluyor. Buralarda kumsal düzenlemeleri oluyor. Bunların yapılmaması gerekiyor. Özellikle tabelaların bulunduğu bölgelerde vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Onları mümkün olduğu kadar yerinden oynatmadan, etrafından dolaşarak geçip yürüyüşlerini veya denize girebilirler. Bu bizim açımızdan çok önemli. Aynı zamanda kumsalı temiz tutmak önemli" şeklinde konuştu.

Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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