DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kargıcak mevkisinde, özel işletmeye günübirlik tesis alanı olarak tahsis edilen kumsaldaki deniz börülcesi alanı, sahilde kepçeyle yapılan düzenleme sonrası yok oldu.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kargıcak mevkisinde, özel işletmeye günübirlik tesis alanı olarak tahsis edilen kumsaldaki deniz börülcesi alanı, sahilde kepçeyle yapılan düzenleme sonrası yok oldu.

Antalya- Kemer yolu Kargıcak mevkisinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nce daha önce herhangi bir işletmenin de bulunmadığı doğal kumsal alan, özel işletmeye günübirlik tesis alanı olarak tahsis edildi. Bunun üzerine sahilde iş makineleriyle bazı düzenlemeler yapıldı. Bu kumsaldan 1,5 yıldır deniz börülcesi toplayıp, pazarda satan Osman Şimşek, geçen günlerde deniz börülcesi toplamaya gittiğinde, iş makinelerinin 600 metrekare alana yayılan deniz börülcesi olan bölgeyi yok ettiğini gördü.

PROFESÖR MÜŞTERİ, ORTAYA ÇIKARDI

Varlık Mahallesi'nde kurulan pazarda sahil kesimlerinden topladığı deniz börülceleri ve kaya koruğu bitkilerinin satışını yapan Osman Şimşek'in müşterilerinden, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Boztosun, geçen pafta pazara gittiğinde Şimşek'in tezgahında deniz börülcesi olmadığını görünce gerekçesini sordu. Şimşek'ten deniz börülcelerini topladığı alanın iş makineleriyle tahrip edildiğini öğrenen Boztosun, durumu yetkili makamlara bildirdi. Yapılan incelemeler üzerine kumsalın, günübirlik tesis alanı olarak işletmeye tahsis edildiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Boztosun, 'Varlık Mahallesi'nde her pazar günü kurulan pazardan sürekli bu bitkiyi aldığım Osman amca var, yine bu bitkiden almaya gittiğimde çok üzgün olduğunu gördüm. Nedenini sorduğumda, 'Valla deniz börülcelerinin başına iş geldi' dedi. O alan iş makineleriyle talan edilmiş. Kendisinin bildiğine göre deniz börülcelerinin Antalya'da yetiştiği tek yer de böylece düzlenmiş. Ortada numune de kalmamış, bunu duyunca bir vatandaş olarak çok üzüldüm. En azından gereğini yapayım, dedim ve ilgili yerlere bildirdim. Öğrendiğime göre ekipler intikal etmiş. Umarım bununla ilgili gerekli önlemler alınır. İnşallah o da biz de börülcelere kavuşuruz" diye konuştu.

ALANDA BİTKİ PARÇALARINI BULABİLDİ

Antalya'da uzun yıllardır sahillerden topladığı kaya koruğu ve deniz börülcesi bitkilerini pazarlarda satan Osman Şimşek, tahrip edilen alanda yaptığı incelemede, bu bitkinin birkaç parçasını bulabildi. Deniz börülcelerinin genellikle bataklık alanlarda bulunduğunu, kumda ise ilk kez Kargıcak'taki bu sahilde 1,5 yıl önce kaya koruğu toplarken tespit ettiğini belirten Şimşek, 'Kaya koruğu toplarken baktım kum içinde deniz börülceleri var. Benim dışımda birkaç kişi daha toplamaya geliyordu" dedi.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN BURAYI HEDER ETMİŞLER'

Yaklaşık 600 metrekarelik kumsaldaki deniz börülcelerinin bataklık alanlarda toplananlara göre daha çok rağbet gördüğünü anlatan Şimşek, 'Köklerine zarar vermeden budama yöntemiyle ve itinayla topluyordum. Budadıkça daha çok çıkıyordu. Geçtiğimiz günlerde toplamak için geldiğimde, içeride iş makineleri vardı. Birileri burayı almış fakat burada ne olduğu, nasıl bir bitki olduğunu hiç düşünmeden burayı heder etmişler" diye konuştu.

KUMDAKİNİN FİYATI 2 KAT DEĞERLİ

Bataklıklardan toplanan deniz börülcesinin kilosu 20 liraya satılırken, kumsaldan topladığının ise 40 liraya satıldığını dile getiren Şimşek, 'Çok kıymetli bir ot, hadi bakalım bu otu burada tekrar bulun, bu ortam kaç yılda yetişti burada, binlerce yılda oluşmadı mı, niye bozuldu' Kim bunun sorumlusu, ben bir vatandaş olarak soruyorum? Bu Antalyalının yeri değil mi? Çok nadir birkaç kök kaldıysa eğer tekrar tabandan besleyen suyla kendini yenileyebilir, yağmurlar ve bu kıştan sonra belki çıkabilir" dedi.

DKMP'DEN 'ENDEMİK DEĞİL' AÇIKLAMASI

Öte yandan DKMP Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise alandaki deniz börülcesinin tüm sahillerde bulunduğunu ve endemik tür olmadığını belirtti. Yetkililer, Kargıcak mevkisi olarak belirtilen alandaki kumsalın günübirlik tesis alanı olarak tahsis edildiğini, yapılan düzenleme çalışmalarının da denetimleri dahilinde projeye uygun olduğunu söyledi.

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM

DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Memduh Büyükkılıç
Spor Abdullah Avcı Mehmet Topal Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Mahmut Demirtaş Şans Oyunları Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DENİZ BÖRÜLCESİ ALANINDA İŞ MAKİNELİ KATLİAM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:06:18. #1.11#