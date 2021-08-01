Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Senin için üzülmüyorum artık

Şeyma Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu.

Şeyma Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu.

Subaşı Bodrum'a giderken sevgilisinin kucağında poz vermeyi de ihmal etmedi.

DUYARSIZLIĞA TEPKİ

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Subaşı'nın bu paylaşımları tepki çekti. Tepki gösterenlerden biri de Deniz Akkaya oldu.

Deniz Akkaya, Subaşı'nın pozuna çok sinirlendi ve "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTAN BETER ORTAM VARKEN...

Deniz Akkaya daha sonraki paylaşımında ise "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına kıçını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi.

Kaynak: Hürriyet