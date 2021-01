Demet ve Alişan İle Sabah Sabah konuğu Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. MURAT AKSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Murat Aksoy 11.09.1970'te İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini sırası ile Şişli Terakki Lisesi Levent İlköğretim Okulu'nda ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1994'te mezun olarak tıp doktoru unvanı aldı. Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini İÜ İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1999'ta tamamladı.

İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 2000 yılında uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2004-2005 arasında damar cerrahisi konusunda bilgi ve becerisini arttırmak amacı ile bir yıl boyunca Henri Mondor Hastanesi Damar ve Endokrin Cerrahisi Servisi'nde, Fransa'da çalıştı. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından düzenlenen sınavda başarılı olarak 2006'da doçent unvanı aldı. Avrupa Uzman Doktorlar Birliği Damar Cerrahisi Seksiyonu (UEMS-Vasc) tarafından düzenlenen Board Sınavı'nda başarılı oldu ve yeterlilik belgesi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi kadrosuna 2013 yılında geçti ve aynı yıl Genel Cerrahi Profesörü oldu.

Prof. Dr. Murat Aksoy yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren damar cerrahisi derneklerinde görev yapmıştır. Fleboloji Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevini yapmıştır. European Association of Vascular Surgeons in Training Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, European Vascular Surgeons in Training Genel Sekreterliği, European Society for Vascular Surgery Yönetim Kurulu Üyeliği ve International Society for Vascular Surgery Doğu Avrupa Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Damar cerrahisi konusunda yurtdışında ve yurtiçinde basılmış kitap bölümleri, makaleleri ve kongre sunumları bulunmaktadır. Güncel damar cerrahisi uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurslarında eğitmen olarak görev almaktadır. Bunların yanı sıra halk sağlığı konusunda yayınlar yapmakta olup 2016'da basılan Doktorum Yanımda-Zamane Hastalıkları kitabının yazarıdır. Literatür Aktüel dergisinde aylık yazılarına devam etmektedir.

Görsel medyada program sunucusu, editör ve yapımcı olarak da yer almaktadır. Kanal D'de 2013-14 yıllarında yayınlanmakta olan "Doktorum" programında Ceyda Düvenci ile beraber sunuculuk yapmıştır. Kanal 24'te "Dr.Murat'la Bir Dakika" adlı kısa sağlık videoları iki sezondur yayınlanmaktadır. TV360 Kanalı'nda "Doktorum Yanımda" programını yapmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde BRT kanalında sağlık programları yapmaktadır. Halen NTV'de Adım Adım Sağlık isimli programın editörlüğünü ve sunuculuğunu yapmaktadır.

Sağlık konusunda bilgilendirme çalışmaları dijital ortamda websitesi ve Youtube kanalı üzerinden de devam etmektedir.

Ana hobisi müziktir. Doktorlardan oluşan Kord Vokal adlı grup 7 yıldır devam etmektedir ve Prof. Dr. Murat Aksoy grubun solistliğini yapmaktadır.

Halen Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kalp-Damar Cerrahisi bölümünde ve Maçka Emar Polikliniği'nde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Murat Aksoy, İlay Aksoy (49y) ile evli ve iki çocuk babasıdır (Melisa (15y) ve Tibet (11y)). Çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Fransızca ve orta derecede Almanca konuşmakta ve yazmaktadır.