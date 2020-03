Deliver US The Moon ve Those Who Remain, Ertelendi Wired Productions tarafından yayınlanacak olan korku türündeki Deliver US The Moon ve Those Who Remain oyunları için geliştirilme aşaması devam ediyor.

COVID-19 tehdidi tüm hızıyla devam ediyor ve bu bağlamda, Bethesda Softworks, CD Projekt RED, Remedy Entertainment, Electronic Arts, Bungie ve Rockstar Games gibi önemli şirketler evden çalışma modeline geçiş yaptılar. Wired Productions da bu şirketlerden bir tanesi. Elbette bu modelin avantajları kadar dezavantajları da var.

Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yapan Birleşik Krallık menşeli yayıncı, önceliklerinin oyuncular, ekip üyeleri, geliştiriciler ve küresel ortakları olduğunu dile getirdikten sonra, merkez dahil geliştiricilerinin ve ortaklarının salgın süresince kapalı kalacak olan ofisleri ve uzaktan çalışma modeline geçiş sebebiyle Deliver US The Moon ve Those Who Remain oyunlarının çıkış tarihlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bu, bir bakıma mevcut durum çerçevesinde, yaşananlardan etkilenen geliştiricilerin üzerine gereksiz stres ve iş yükü bindirmemek ve perakendeci ortaklarını sonuna kadar desteklemek için de atılmış bir adımmış.

Important information about the release of Deliver US The Moon and Those Who Remain. pic.twitter.com/PuU1xASz2Z

— Wired Productions (@WiredP) March 20, 2020

Wired Productions, 15 Mayıs 2020 tarihinde çıkması beklenen Those Who Remain oyununu, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için dijital olarak ve PC ve PlayStation 4 için de kutulu olarak Haziran ayında satışa sunacak. Deliver US The Moon ise PlayStation 4 ve Xbox One için dijital olarak yine 24 Nisan 2020 tarihinde ama kutulu Deluxe sürümü Temmuz ayında oyuncular ile buluşacak.

Deliver US The Moon konusu

Deliver US The Moon oyununun hikayesi yakın bir gelecekte geçiyor. Dünyanın kaynaklarının tükenmesi sonrasında, insanlığın tek umudu yıldızlar olmuştur. Ülkeler enerji krizini çözmek üzere bir araya gelerek World Space Agency'yi (Dünya Uzay Teşkilatı) kurarlar. Çözüm ise dünyanın uydusunun doğal Helium-3 rezervlerinden geçmektedir. Ne var ki, ay ile iletişim herhangi bir uyarı olmaksızın kesilir ve enerji kaynağı da kaybolur. Bu olayın yıllar sonrasında, hükümetler tekrardan bir araya gelirler ve enerji desteğini yeniden sağlamak için yeni bir göreve çıkarlar.

Those Who Remain konusu

Edward isimli bir karakteri yöneteceğiniz Those Who Remain, hikaye olarak Dormont isimli bir kasabada geçiyor. İnsanların gizemli bir şekilde kayıplara karıştığı bu kasabada, ana karakterimiz de karanlığa çekilenlerden bir tanesi oluyor. Hayatta kalabilmek için de tek çaresi korkular ile yüzleşmek olacaktır.