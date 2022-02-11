Dehşet saçan kocayı bıçaklayan Tolga: O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan ve 3 gün sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran (19), yaşadıklarını anlattı. Kadını yerde bıçaklanırken gördüğünde daha önce şiddet gören annesinin gözünün önüne geldiğini anlatan Daşkıran, "Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi" dedi. Shannaz Nazari ise ifadesinde Tolga Daşkıran'ın, kendisini ölümden kurtardığını belirtip, "Orada bulunan gençler eşimi tuttu. Tutmasalardı beni muhtemelen öldürecekti" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde geçen 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, önceki gün avukatının yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'nin arbedede bıçaklanmasının ardından markete girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Markete yaralı olarak giren Ahmadi'nin sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.