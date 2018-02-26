Ataşehir'deki Cinsel İstismar Çiftliğinden Yeni Detay: 17 Yaşındaki Genç Kızı, Anne İhbarı Kurtarmış

İstanbul'da yurttan kaçan bazı kızların Ataşehir Kayışdağı'ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğu ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. 24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis ekipleri, çiftliğe ve çiftlik sahibinin Ataşehir'deki adresine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi.

CİNSEL İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak çiftliğe giren polisler, kaz ve tavuklara bakan Afganistan uyruklu Sabur R.'yi gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K.K ve A.U. olduğu anlaşıldı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ KURTARILDI

Ataşehir'de bir eve yapılan baskında da Abuzer Sayan gözaltına alınırken evde bulunan 17 yaşındaki H.K.K. adlı kız çocuğu kurtarıldı.

Alıkonulan H.K.K.'nin annesinin ihbarı üzerine yakalanan Abuzer Sayan'ın, H.K.K.'yi de diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği tespit edildi.

12 AYRI SUÇTAN SABIKALI

1 çocuk babası Abuzer Sayan'ın eşinden boşandığı öğrenilirken, 'çocuk kaçırma ve alıkoyma' suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen Abuzer Sayan tutuklanırken çiftlik çalışanı Afganistanlı Sabur R. serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da gelişmeler üzerine açıklama yaparak "Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personelimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Dehşet Çiftliği" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi. Bakanlığa bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde 5395 sayılı kanun uyarınca bakım kararı alınan çocuklara barınma, eğitim, tedavi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri verildiği kaydedilen açıklamada, kuruluşlardaki çocukların kanun gereği bakım hizmetleri sürdürülürken özgürlüklerinin kısıtlanmadığı ve belirlenen zamanlarda programlı bir şeklide kuruluş dışına izinli gönderildiği aktarıldı.

"İZİN BİTİMİNDE DÖNMEYİNCE GÜVENLİK GÜÇLERİNE HABER VERİLDİ"

Açıklamada, adı geçen kuruluştan izinli ayrılan bir kız çocuğunun izin bitiminde kuruluşa dönmediğinin tespit edildiği ve ivedilikle kolluk güçlerine bildirimde bulunulduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetleriyle iş birliği halinde bir operasyon gerçekleştirildiği, bakım kararı olan çocuğun tekrar kuruluşa alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"

'ÇOCUĞUMUZ KURTARILDI, SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

"Çocuğumuza yönelik halihazırda bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri sürdürülmektedir. Kuruluşlarımızda kalan diğer çocuklardan alınan bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucunda Emniyet güçleri olaya karışan şahsın adresine baskın düzenlemiş ve bu kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Çocuğumuz zorla tutulduğu yerden kurtarılmış ve kendisine uzman personellerimiz tarafından gerekli psikososyal destek sağlanmıştır. Davanın ve bu olaya karışan şahsın en ağır cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağız."