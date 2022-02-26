Defne Samyeli, aşk yaşadığı konuşulan Onur Arıkan'la aynı mekandan çıkarken görüntülendi

Sahnelerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı sık sık gündeme gelen Defne Samyeli'nin iş insanı Onur Arıkan ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Bir süredir birlikte anılan ikili, önceki akşam aynı mekandaydı.

ARIKAN'IN GÖZLERİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, Onur Arıkan, önceki gün Samyeli'nin sahne aldığı mekana geldi. Oyunculuktan şarkıcılığa geçen Samyeli de gece boyunca sevgilisinin gözlerine bakarak şarkılar söyledi.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Birlikte görüntülenmek istemeyen ikili, mekandan ayrı ayrı çıktı. Aracına binerken görüntülenen Samyeli, Onur Arıkan'la ilgili sorular için "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" dedi. Arıkan ise bir kadın arkadaşıyla taksiye binerek uzaklaştı.

Onur Arıkan