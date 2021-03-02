Davraz Kayak Merkezi'ne 200 bin ziyaretçi

ISPARTA'daki Davraz Kayak Merkezi, son dönemde kayak severlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında yer alıyor. Kayak, snowboard ve kızak gibi çeşitli spor aktivitelerinin yapılabildiği Davraz'a, sezonunun başladığı günden bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçi geldi.

Isparta'ya 25 kilometre uzaklıktaki 1675 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, kayak severlerin akınına uğruyor. Yaklaşık 35 kilometreyi bulan kayak pistleri, telesiyej tesisleri ve konaklama tesisleriyle kayak severlerin ilgisini çeken Davraz, Antalya başta olmak üzere İzmir, Ankara, Denizli gibi illerden gelen ziyaretçilerle dolup, taşıyor. Pandemi dolayısıyla özellikle tur şirketleriyle Davraz'a gelen ziyaretçiler, günübirlik gönüllerince eğleniyor. Ocak ayının son haftasında açılan kayak sezonunun tüm hızıyla devam ettiği kayak merkezinde kayak, snowboard ve kızak yapılabiliyor. Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarasında kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştirebiliyor. Kayak takımı ve elbisesi olmayanlar kayak odasından günlük olarak kayak takımı ve elbise kiralama imkanı da buluyor.

TOPLAM 25 KİLOMETRE PİST14 pistin bulunduğu yaklaşık uzunluğu 25 kilometreyi bulan pistler, özellikle kayakçıların ilgisini çekiyor. Saatte 1500 kişinin taşınabildiği 4 telesiyejin bulunduğu Davraz'ı sezon başından bu yana yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Kayak merkezinde sezonun sonuna doğru bu sayının artması bekleniyor.'PİSTLERİN GÜZEL OLMASI BİZLERİ MUTLU ETTİ'Davraz Kayak Merkezi'ne ailesiyle gelen Veysel Özdemir, Antalya'dan geldiklerini ve tatil için Davraz'ı seçtiklerini söyledi. Kayağın son günlerini değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Özdemir, "Çocuklarımız pandemi döneminde sürekli evdeydi. Onun için iyi bir fırsat doğdu. Antalya'ya yakın olması ve pistlerin güzel olması bizleri mutlu etti" dedi.Ankara'dan ilk defa Davraz'a gelen emekli albay Metin Değirmenci, hafta sonunu değerlendirmek için burayı tercih ettiklerini söyledi. Davraz'ı güzel bulduklarını belirten Değirmenci, "Pistlerin biraz daha uzun olması daha iyi olabilir. Güzel bir vakit geçirmek için geldik" diye konuştu.'TELESİYEJ YETERSİZ'Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm antrenörü Leman Yalçınkaya, her sene Davraz'a geldiklerini ve diğer kayak merkezlerine de gittiklerini söyledi. Yalçınkaya, "Bu sene çok fazla kayak yapamadık. Davraz'dan memnunuz gayet güzel bir yer. Pistlerinde biraz sıkıntı var. Yetersiz kalıyor. Telesiyej yetersiz, gördüğünüz gibi inanılmaz derecede sıra var. Bir kere kayıyoruz, yarım saat bekliyoruz" dedi.Ahmet Aköz, Antalya'dan Davraz'a geldiklerini, kara hasret kaldıklarını söyledi. Aköz, "Hafta sonunu böyle değerlendirmek istedik. Memnunuz. Korkarak geldik ama çok iyi, son zamana yetiştik" diye konuştu.

Murat Keçiyatağı da Davraz Kayak Merkezi'ne tur ile geldiklerini belirterek, gayet memnun kaldıklarını ifade etti. Keçiyatağı, "Özellikle pistleri olarak, çok da güzel bir havada geldik. Burada kar motoru ile biraz aktivite yaptık. Çocuklu aileler için uygun ve güzel bir yer. Çığ riski yok. Diğer kayak merkezine göre en güzel yer. Ailecek gelinebilecek bir yer. Biz tur ile geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ