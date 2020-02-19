'DATÜB Türkiye Temsilcileri Buluşması' toplantısı Bursa'da yapıldı

19.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:18

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Türkiye Temsilcileri Buluşması istişare toplantısı Genel Başkan Ziyatdin Kassanov başkanlığında Bursa'da yapıldı.



Toplantıya DATÜB Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'un yanı sıra DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selmaet Cevdet, DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, Türkiye il ve ilçe temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında katledilen vatandaşlar ve Türkiye'nin sınır ötesine yaptığı harekatlarda şehit düşen askerler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.



Çalışmaların kolay olmadığını ve yapılan çalışmaların altında özverinin bulunduğunu belirten DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Biz, doğrudan nereden nereye geldik. İster Türkiye'de, ister yurtdışında milletimize güçlü bir birliğin oluşturulması zamanı gelmişti. Buradan Vatan Cemiyeti önderleri olan Enver Odabaşı, Yusuf Server ve onların yanında olan bizim büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Fakat 9 ülkeye parçalanmış milletimiz yaşadıkları yerlerde de dernekler aracılığıyla başka bir parçalanmaya da maalesef maruz kalmıştı. Doğrudur onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Fakat onların içerisinde çoğu kendi çıkarları için, onlardan paralar toplayarak, milletimizin üzerinden kar elde etmek için çalışıyordu. Tüm bunlara açık söyleyeyim gerek yoktu. Bursa'da 20-30 tane derneğe gerek var mıydı? Biz eğer bir olacaksak, tem bir çatı kuruluşumuzun olması lazım. Birlik sözde değil özde olmalıdır. Birlikte hareket edilmelidir. Biz şükürler olsun ki, 9 ülkede kurulan temsilciliklerimiz ile bu birlik ve beraberliği kurduk. Temsilcilerimiz de doğru dürüst insanlardır. Yanlış yapanları da aramızdan temizledik. Bizim akla hayale sığmayan, insanları zorlayacak bir taleplerimiz yok. Biz sadece istiyoruz ki, verilen görevleri doğru yapın ve milletimizin önünde dürüst olun. Sözle değil, hareketlerinizle, kendi imkanlarınızla milletimizin yanında olun. Bizim tek bir prensibimiz var ki, 9 ülkede yaşayan milletimizden DATÜB adına tek bir kuruş bile alınmamıştır. Milletimizin zaten maddi anlamda sıkıntıları olduğunun biliyoruz. Biz onlara sadece destek olmak istiyoruz. Kim ki, milletimize gelen paralardan faydalanıyorsa haram olsun. Biz kurban, hac ve camii yapımı için yardımlar gönderiyoruz fakat o paraların doğru şekilde harcanmadığını gördüğümde çok üzülüyorum. Biz bugüne kadar ücretsiz insanlarımıza hizmet ettik. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim nerelerden nerelere geldiğimizi görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bizim neredeyse kaderimiz değişti. Sadece iki yıl içerisinde 50 bin civarında Ahıskalı Tür vatandaşlığı kazandı. Bunlar kolay işler değil. Gençlerimizi yetiştirmemiz gerek. Temelimizin sağlam olması için onları eğitimli yapmak lazım. Bizim için en önemli hedeflerden bizi eğitimdir" dedi.



DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise 2019 yılında DATÜB Genel Başkanı Kassanov'un aldığı karar ile İcra Komitesinin kurulması ve bu sayede Türkiye içerisindeki temsilciliklerin tamamen aktif hale getirilerek millete yerinde hizmet verilmesi açısından çalışma yapıldığını söyledi.



DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, konuşmasının ardından DATÜB 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili sunum yaptı.



DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB'ün son üç yılda var olan birlik ve beraberlik ve dayanışma sayesinde daha da büyüdüğünü, 50 bine yakın Ahıskalının vatandaşlık aldığını, uzun dönem ikamet izninin verilmeye devam ettiğini kaydetti.



Bundan sonra da yapılacak çalışmalar ve etkinlikler ile toplum içerisinde birlik beraberliğin kuvvetleneceğine ve büyük başarılar elde edileceğine inandığını vurgulayan Taş, "Çok şükür ki, sürgünün 75. yılında genel başkanımızın iradesi ile Ahıskalıların tarihine şanlı bir sayfa yazıldı. Bundan daha 3-5 yıl önce Ankara'ya giderek milletimizin sorunlarını görüşmek için genel kurul salonunda bekler, içeriden çıkacak milletvekiline ve ya Bakana bir dosyayı nasıl veririz, milletimizin sorununu nasıl çözeriz durumundan, Külliyede, Cumhurbaşkanımızın katılımları ile 3 bin 500 kişinin katılımı ile bir tarih yazdık. İnanın bunları görmeyen gözler kör, hissetmeyen yürekler yok olur. Bu gayretlere hiç olmazsa saygı duymak gerekir. Çünkü bunlar şahsi olarak değil, milletimizin adına yapılmaktadır" diye konuştu.



DATÜB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kollarının 2017 yılında DATÜB Yönetim Kurulu kararıyla kurulduğunu ve Gençlik Kolları ekibinin oluşturulmasıyla çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Gençlerin bazı kurumları tarafından yanlış yönlendirmeleri sonucu muhalif tutum sergilediklerini dile getiren Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu bu gençlerin sorunlarının araştırılarak onlara destek olduklarını bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA