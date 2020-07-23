Datça'da, tarihi yel değirmeni öğrencilerin 'uygulama restoranı' oldu
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Datça'da, tarihi yel değirmeni öğrencilerin 'uygulama restoranı' oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 200 yıllık tarihi yel değirmeni turizme kazandırıldı.

Datça'da, tarihi yel değirmeni öğrencilerin 'uygulama restoranı' oldu
23.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:37

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 200 yıllık tarihi yel değirmeni turizme kazandırıldı. Bakım ve onarımdan geçirilen tarihi mekan meslek lisesi öğrencilerine, 'uygulama restoranı' olarak hizmet verecek.

Datça-Marmaris karayolunun 6'ıncı kilometresindeki Kızlan Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti hazineye ait olan tarihi yel değirmeni, bakım ve onarım çalışmalarının ardından, Datça Kaymakamlığı ile Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edildi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sırasında, Rumlar'ın 1927'de bölgeyi terk etmesi üzerine; Maliye ile ortak Datçalı bir aile tarafından işletilen tarihi değirmen, daha sonra hazinenin mülkiyetine geçti. 1950'li yıllara kadar faal olan değirmen, 2009 yılında Datça Kaymakamlığı'nca aslına uygun restore edilerek, özel sektöre kiralandı. Restoran olarak hizmet veren tarihi değirmen bir süredir kapalı bulunuyordu.Turizm meslek lisesi döner sermaye işletmesi aracılığıyla, 'uygulama restoranı' olarak hizmet verecek olan restoranda dönüşümlü olarak beşerli öğrenci grupları ile 3 usta öğretici her gün saat 09.00 - 22.00 saatleri arası hizmet verecek. İlk aşamada sabah kahvaltısı ile gün boyu kafeterya hizmetlerinin sunulacağı uygulama restoranında, gelen talepler doğrultusunda menü çeşitlendirilerek, akşam ve gece yemekleri verilebilecek.Tarihi değirmenin açılış törenine İlçe Kaymakamı Mesut Çoban Muğla İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ferman Akbulut, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan ve resmi daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.Törende konuşan Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 6 ay önce, kültür varlığı ve tarihi bir eser olan yel değirmenini öğrencilerin uygulama restoranı olarak kullanmak üzere kendilerinden talep ettiklerini hatırlatıp, "Onların heyecanı bizi mutlu etti. Bu işi başaracaklarına inandık. Milli Emlak ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol, Muğla Valiliği'nin de uygun görüşü ile Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize tahsis edildi. Burası, çocuklarımızın kendilerini geliştireceği bir alan olacak. Bunun yanı sıra çocuklarımız ve usta öğreticilerimiz buradan gelir elde ederek, ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Vatandaşlarımız ise huzurlu bir ortamda hizmet alabilecekler. Böylelikle bu kültürel varlığımızın daha fazla vatandaş tarafından görülmesinin yolu açılırken, öğrencilerimiz de kendilerini geliştirecekler" dedi.Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ise, 10-11 ve 12'inci sınıflardaki yaklaşık 50 öğrencinin burada hem çalışıp hem de kendilerini geliştireceklerini belirtip, "Uygulama restoranı, öğrencilerimiz için önemli bir tecrübe olacak. Uygun fiyat ve kalite anlayışı ile hizmet verecek olan restoranın, aynı zamanda piyasadaki fiyatların düzenlenmesi noktasında katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından Kaymakam Çoban, iki öğrenci ile birlikte kurdelesini kesip, 'uygulama restoranını' hizmete açtı.

Kaynak: DHA

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