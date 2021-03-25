Datça Belediyesi, Sevgililer Günü tweetini 6 bin dolara sattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datça Belediyesi, Sevgililer Günü tweetini 6 bin dolara sattı

25.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:50
Datça Belediyesi, Sevgililer Günü tweetini 6 bin dolara sattı

MUĞLA'nın Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaştığı tweetini, açık arttırmayla 6 bin dolara sattı.

MUĞLA'nın Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde paylaştığı tweetini, açık arttırmayla 6 bin dolara sattı.

Datça Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Twitter'dan paylaştığı 'Sevdiklerinizle birlikte Datça baharı kadar güzel zamanlar dileriz' yazılı çiçek açmış badem ağaçlarının yer aldığı, 'blockchain' teknolojisinin uzantısı olan NFT formatındaki tweetini, dün açık artırmayla satışa çıkardı. Belediyenin, soysal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen açık arttırma 

24 saat sürdü. Tweet, İstanbul merkezli kripto para yatırım firması tarafından 6 bin dolara satın alındı. Firma, parayı, Datça Belediyesi hesabına yatırdı.Datça Belediyesi Basın Yayın ve Soysal Medya Sorumlusu Osman Akın, elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını söyledi. Dünyada daha önce özel şahıslar ve firmalar tarafından benzer satışların gerçekleştirildiğini belirten Akın, "Ancak, dünyada bir resmi kurum olarak tweetini satan ilk kurum Datça Belediyesi oldu" dedi.NFT uygulaması, internet ortamında yer alan dijital eserlerin işaretlenerek tek bir hak sahibi olunmasını amaçlıyor.

Paranın 90 kız öğrenci arasında bölüştürüleceği kaydedildi.


- Muğla

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Datça Belediyesi, Sevgililer Günü tweetini 6 bin dolara sattı
Datça Belediyesi, Sevgililer Günü tweetini 6 bin dolara sattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ömer Çelik İhsan Yavuz Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Jason Statham Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datça Belediyesi, Sevgililer Günü tweetini 6 bin dolara sattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:50:52. #1.14#
title