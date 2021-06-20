Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde gerçekleşti.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde gerçekleşti. Darüşşafaka Olağan Genel Kurulu, pandemi nedeniyle açık alanda yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle resmi makamlarca alınan kısmi ve tam kapanma kararları kapsamında ertelenen "Olağan Genel Kurul Toplantısı", İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ve İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararları uyarınca, pandemi tedbirleri ve sağlık kuralları kapsamında yapıldı. Yine pandemi önlemleri kapsamında toplantı bu yıl Maslak kampüsünde açık alanda kurulan çadırda organize edildi.

İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'un açılışında konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle dernek genel kurul toplantıları ertelendiğinden maalesef 2020 yılında Genel Kurul Toplantımızı yapamadık. 2021'de de Mart ayından beri yapılan erteleme ve kapanmalardan sonra, bugün sıkı pandemi önlemleri alarak da olsa Genel Kurulumuzu gerçekleştirmenin, sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Darüşşafaka Cemiyeti ve Rezidansları, 2019 ve 2020 çalışmalarına ilişkin bilgi veren Öktem, "Tüm dünya, ülkemiz ve eğitim camiası özellikle bizim gibi köklü, yatılı eğitim kurumları için oldukça zor geçen bir yılı geride bıraktık ve ne yazık ki 2021 yılı da aynı zorluklarla devam ediyor. Birçok organizasyonun ayakta kalma mücadelesi verdiği çok ender bir zaman diliminden geçiyoruz. Çok şükür Darüşşafaka olarak bu zorlu sınavı şu ana kadar başarıyla verdik. Bundan sonraki süreçte de başta öğrencilerimiz, Rezidanslarımızda yaşayan bağışçılarımız ve çalışanlarımız olmak üzere ailemizin tüm üyelerinin sağlığını, Covid-19 salgınının yıkıcı etkisinden korumak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 192 ayrı noktada 905 öğrencisiyle yüz yüze eğitime devam ediyormuş gibi uzaktan eğitimi sürdürdüğünü belirten Öktem, şöyle konuştu: "Bakanlığımızın izin verdiği süreçlerde azami önlemler alarak yüz yüze eğitim yaptığımız dönemler de oldu. Yatılı bir okul için vahim sonuçlar doğurabilecek böyle bir salgın sürecini çok şükür sorunsuz atlattık. Okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetleri stratejik planımıza göre adım adım ilerliyor."Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019, 2020 finansal verileri ve 2021 bütçesine ilişkin bilgi veren Öktem, "2019 yılında 100 Milyon üzerinde gelir- gider farkı yarattık. 2020 yılında bu rakamı 148 Milyona çıkarmayı hedeflemiştik. Pandemi süreci ve pek çok bilinmezliğe rağmen gelir - gider farkımızı bir önceki yıla göre yüzde 24 artırarak, 140 milyon olarak gerçekleştirdik. Bireysel bağışlarda yüzde 42'lik bir büyüme sağladık. 2021'de stratejik planımızla uyumlu gelir hedeflemeleri yaptık. Giderlerimizde kontrollü harcama yaklaşımımıza devam ediyoruz. Gelir- Gider farkımızı 2021 de stratejik planımızın da üzerinde 179 Milyon liralık bir farkla bitirmeyi hedefliyoruz" dediDarüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı'nın Eğitim Kurumları'na ilişkin gelişmelere ilişkin sunumunun ardından, yapılan seçimler sonucunda;Yönetim Kurulu asil üyeliklerine M. Tayfun Öktem, Erman Süsler, Cem Şipal, Esra Ekmekci Çalıcıoğlu ve Mehmet Erktin 3 yıl görev yapmak üzere;Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Z. Ceylan Kabadayıoğlu, F. Cemre Karaoğlan, Serpil Tunçer, Feryal Çelikel ve P. Nesrin Bayazıt 2 yıl görev yapmak üzere;Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Binnur Karademir, Müge Ören, Atilla Benli, Necla Özel ve Ahmet D. Erelçin, 1 yıl görev yapmak üzere seçildi.Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Asil ÜyeleriM. Tayfun ÖktemErman SüslerZeynep NecipoğluCem ŞipalOğuz GüleçMustafa U. DemirciProf. Dr. Esra Ekmekci ÇalıcıoğluMehmet ErktinCelalettin ÇağlarZ. Ceylan KabadayıoğluHaldun BozF. Cemre KaraoğlanDr. Serpil TunçerProf. Dr. Feryal ÇelikelP. Nesrin BayazıtYönetim Kurulu Yedek ÜyeleriŞ. Binnur KarademirMüge ÖrenAtilla BenliNecla ÖzelDr. Ahmet D. ErelçinYapılan seçimler sonucunda Darüşşafaka Cemiyeti Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı aşağıdaki şekilde oluştu: Denetim Kurulu Asil ÜyeleriAli Kamil Uzun, Zafer Boztuna ve Vedat Bayrak,Denetim Kurulu Yedek ÜyeleriSüleyman Morbel, M. İsmail Özsürücü ve A. Engin Ergüden,Haysiyet Divanı ÜyeleriMithat G. Yazgıç, Halit Yurdal Tilki, Ergün Bankoğlu, Davut Ökütçü ve Prof. Dr. Lütfü Telci,Genel Kurul toplantısından sonra, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı için yaptığı ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçim sonucunda, M. Tayfun Öktem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken, başkan vekilleri, sayman üye ve komisyon başkanları belirlendi.Böylelikle Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu'nda eşit oranda kadın - erkek temsili hedefi, 10 kadın üyenin Yönetim Kurulu'na girmesiyle gerçekleşti. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı