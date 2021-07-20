DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nda Darülaceze sakinlerinin birinci derece yakınlarına kısıtlı sürede olsa ziyaret izni verildi.

KURBAN Bayramı'nda Darülaceze sakinlerinin birinci derece yakınlarına kısıtlı sürede olsa ziyaret izni verildi. Sakinler, ziyarete gelen yakınlarıyla hasret giderdi. Düzenlenen eğlencede dans edip şarkı söyledi.

Kurban Bayramı'nda beş yüzü aşkın sakini bulunan Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze sakinlerinin birinci derece yakınlarına 15 dakikalık bahçede ziyaret izni verildi. Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren sakinler, Kurban Bayramı'nda yakınlarıyla hasret giderdi. Darülaceze sakinleri, yakınlarıyla tesis bahçesinde sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Sabah saatlerinde Darülaceze bahçesinde bir de eğlence düzenlendi. Sakinler düzenlenen eğlencede birbirileriyle bayramlaştı, şarkılar söyledi, dans etti. Darülaceze içerisindeki tesiste bağışçıların kurbanları da kesildi.

78 yaşındaki Nazif Kara, "Bugün hakikaten güzel bir gün bizim için. Çoluk çocuk geliyorlar bizi mutlu ediyorlar. Sevinçli bir gün yaşıyoruz" dedi. 74 yaşındaki Ayşe Selma Ünal, "Her şey güzel, eğleneceğiz inşallah. Kardeşimi bekliyorum, arkadaşlarımı bekliyorum, akrabalarım var gelir. Mutluyum, huzurluyum" diye konuştu. 66 yaşındaki Fatma Leyla Argon "Mutluyum bayram olduğu için. Benim ziyaretçim pek gelmez, aşı olmadılar daha onun için gelmezler, HES kodları yok, buraya girerken soruyorlar" şeklinde konuştu.

DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Derya Uluğ Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Burak Elmas Emre Belözoğlu Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DARÜLACEZE'DE KURBAN BAYRAMI ZİYARETLERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:10:17. #1.15#

title