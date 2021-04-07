Dario Moreno kimdir? Dario Moreno kaç yaşında, nereli?

Yahudi asıllı Türk müzisyen ve oyuncu olan Dario Moreno son günlerde hayatı merak edilenler arasında yerini aldı.Şarkıcılık ve oyunculukla birlikte gitarist ve gitarist de olan Moreno'nun hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Dario Moreno kimdir? Dario Moreno kaç yaşında, nereli? Dario Moreno hakkında daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yahudi asıllı Türk müzisyen ve oyuncu olan Dario Moreno son günlerde hayatı merak edilenler arasında yerini aldı.Şarkıcılık ve oyunculukla birlikte gitarist ve gitarist de olan Moreno'nun hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Dario Moreno kimdir? Dario Moreno kaç yaşında, nereli? Dario Moreno hakkında daha fazla bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

DARİO MORENO KİMDİR?

David Arugete Moreno veya sahne adıyla Dario Moreno 3 Nisan 1921 yılında doğan Türk müzisyen ve oyuncudur.

1950'ler ve 1960'larda Fransa'da dikkate değer bir kariyerle şarkıcı ve oyuncu olarak ün kazandı. 1961 tarihli Brigitte Bardot şarkısı ile ünlendi.

Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olan Dario Moreno, 3 Nisan 1921 tarihinde Aydın'ın Germencik ilçesinde doğdu.[1] Bazı atıflarda ise doğum yeri İzmir, Mezarlıkbaşı olarak gösterilmekte ve sonraki bazı belgelerde doğum yeri olarak İzmir'i kullandığı görülmektedir.[2][3] Tren istasyonunda çalışan babası trajik bir şekilde vurulup öldürülünce yetim kaldı. Bu olaydan sonra annesi ile İzmir'e yerleştiler. Dört kardeşi daha olan Moreno, annesi Madam Roza tarafından geçim sıkıntısından dolayı yetimhaneye (Nido De Guerfanos[4]) bırakıldı. Dört yaşına değin yetimhanede kalan Moreno, daha sonra Yahudi ilkokulunu bitirdi.

Gençlik yıllarında pek çok değişik işte çalıştı. En yakın çocukluk dostu Alber Dinar'dır. Çalıştığı yıllarda kendini yetiştirdi ve Kardiçalı Han'da yanında getir götür işlerinde çalıştığı İzmir'in ünlü avukatlarından birinin kâtipliğine yükseldi. Ayrıca geceleri Millî Kütüphane'ye gidip Fransızca çalışıyordu. Yine bu sıralarda başlayan gitar merakını eline geçen bir gitar aracılığı ile geliştirdi.

Aynı dönemlerde Bar-Mitsvah törenlerinde şarkılar söylemeye başladı. Gençlik çağlarında kendi semtinde ve İzmir'de iyice tanınır olmuştu. Moreno askerliğini II. Dünya Savaşı sıralarında piyade olarak Akhisar Orduevi'nde yaptı. Burada caz orkestrasında solistlik yaptı ve yine Konya ile Adana'daki askeri yerlerde sahneye çıktı. Askerlik döneminde müzik ile daha içli dışlı olan Moreno, İzmir Kordon'da bulunan NATO binasının yerindeki Marmara Gazinosu'nda da sahneye çıktı. Moreno, ilk konserini ise Konak vapur iskelesinin üzerindeki gazinoda verdi. Moreno müzisyenliğini biraz daha ilerletince, annesi Madam Roza ile birlikte Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Karataş semtindeki Asansör Sokağı'na taşındı. (Sokağın bugünkü adı "Dario Moreno Sokağı"dır. Halk arasında bu sokak ve çevresi "Asansör" olarak anılır.)

Gittikçe daha da ünlenen Dario Moreno'nun ünü, İzmir Palas Oteli'nde iyice parladı. Askerlikten sonra ise Moreno, bir süre İstanbul Fenerbahçe'deki Belvu Gazinosu'nun sahnesine çıkmaya başladı. Bu arada Moreno, Ankara'da bulunan Bomonti Gazinosu'nda sahne almak üzere iki gün için Ankara'ya gitti. Ancak iki yıl Ankara'da kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönebildi ve Fritz Kerten'in orkestrasına solist olarak girdi. Moreno, Ankara'da kaldığı yıllarda Orhan Veli ile oda arkadaşlığı da yapmıştır. İstanbul'da bir yıl boyunca çalıştıktan sonra Atina'ya geçti. Burada çalışırken Paris'te bulunan bir emprezaryoya telgraf çektikten sonra oraya gitti. Moreno, burada ilk olarak Perto Del Sol Müzikholü'nde sahneye çıktı. Paris'teki ilk yılları başarısızlık yıllarıdır. Almanya'daki Amerikalı askeri kulüplerinde bir müddet şarkı söyledikten sonra Fransa'da ilk defa Jezabel şarkısı ile olağanüstü bir başarı elde etti. Paris'te; daha sonra Cannes'da bulunan Palm Beach Oteli'nde şarkı söyleyen Moreno daha sonra söylediği "Adieu Lisbon" ve "Cou Courou Cou Cou" isimli kalipsolar ile ününü pekiştirdi. İstanbul'da yanında çalıştığı Fritz Kerten ile annesini yanına aldırdı. Fritz Kerten'in adını Andre Kerr'e çevirterek piyanist olarak yanına aldı.

Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu Moreno'nun şarkılarına Türkçe söz yazmışlardır. Moreno, Jacques Brel'in yazıp sahneye koyduğu ve baş rolünü oynadığı L'Homme de la Mancha adlı müzikal eserde "Sancho Pancho" rolünü üstlendi. Dario Moreno, ayrıca 32 filmde rol almıştır. Yazar ve yönetmen Kosta Kortidis; 2015 yılında kendi yazdığı ve hemen aynı yıl Cef Tiyatro'da sahneye taşıyarak kendi yönettiği tiyatro eseri "Malulen Emekli Gökbilimci Hüseyin Çineli" oyununda Dario Moreno'ya olan sevgisini ve büyük vefasını göstererek, oyunun 2. perdesinin büyük bölümünü Dario Moreno için yazmıştır. Aynı oyunda, sanatçının görsellerini ve bazı şarkılarını kullanarak seyirciye, Moreno'yu ayakta alkışlatmıştır. Oyunun künyesinde yazar Kortidis, Dario Moreno'ya gerçek adı ile (David Arugete) yer vermiştir.

Dario Moreno'nun ölümü

1 Aralık 1968 günü İstanbul Yeşilköy Havaalanı'nda öldü. Paris'te galası gerçekleşecek oyununa ve Paris'te ilk kez yapılacak "Türk Gecesi"ne gideceği uçağına geç kalması ve uçağa bindirilmemesi üzerine hava alanındaki görevliyle girdiği münakaşa üzerine tansiyonunun yükselmesiyle birlikte, ardından geçirdiği rahatsızlık sonrası kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Hipertansiyon hastası olan Moreno, bu tartışmanın ardından hastaneye kaldırıldı fakat hastanede ilk müdahaleyi yapan doktorun ifadesine göre hastaneye geldiğinde hayatını kaybetmiş durumdadır. İstanbul'da ölen Dario Moreno, İzmir'de gömülmesini vasiyet etmiştir. Fakat ölümünün ardından İzmir'den İsrail'e yerleşmiş olan annesi Madam Roza, oğlu Dario Moreno'yu gömülmek üzere İsrail'deki Holon kenti gömütlüğüne götürerek orada toprağa verildi.

Filmografi

1953 Môme vert-de-gris, La

Salaire de la peur, Le

Deux de l'escadrille

1954 Quai des blondes

Femmes s'en balancent, Les

Mouton à cinq pattes, Le

1956 Pardonnez nos offenses

1957 Feu aux poudres, Le

Oeil pour oeil

Tous peuvent me tuer

1958 Incognito

1959 Femme et le pantin, La

Oh! Qué mambo

Nathalie, agent secret

Voulez-vous danser avec moi?

1960 Candide ou l'optimisme au XXe siècle

Rivolta degli schiavi, La

Touchez pas aux blondes

Marie des Isles

1961 Tintin et le mystère de la Toison d'Or

1962 Lustige Witwe, Die

1963 Femmes d'abord, Les

No temas a la ley

Tout pour le tout, Le

Bon roi Dagobert, Le

1964 Dernier tiercé, Le

1965 Saintes chéries, Les

Dis-moi qui tuer

1966 Saint prend l'affût

Hotel Paradiso

1968 Prisonnière

Diskografi

Granada- Adios Amigos

Bossa Nova

Calypso

Le coco

Canım İzmir

Si Tu Vas A Rio/ Viens

Long Bos

Moreno Poy Poy

Mulata Ye Ye Ye

Hatıralar Hayal Oldu/ Olam Boyun Kurbanı

Tropical Dario

Oh Que Dario

Deniz ve Mehtap

DARİO MORENO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dario Moreno 1921 doğumlu olup 1968'de yani 47 yaşında vefat etmiştir. Aslen Yahudi asıllı olup Aydın'ın Germencik ilçesinde doğmuştur.