Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri var

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, yedinci evliliğe sıcak baktığını söyledi. Evleneceği kişinin kriterlerini bir bir sıralayan şarkıcı, "Doğru adam, adam gibi bir adam karşıma çıkarsa, neden olmasın" dedi.

Yeni şarkısı "Gel Günaha Girelim" ile müzik dünyasına başarılı bir dönüş yapan Seda Sayan, özel hayatıyla ilgili itirafla gündem oldu.

"BENİM SAĞIM SOLUM BELLİ OLMAZ"

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Sayan Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda evlilik hakkında şu ifadeleri kullandı: "Valla benim sağım solum belli olmaz. Doğru adam, adam gibi bir adam karşıma çıkarsa, neden olmasın! Neden yalnız kalayım ki? Tabii ki bir uzun yol arkadaşım olsun isterim. Yeter ki Allah doğrularla karşılaştırsın."

"BENİ MUTLU ETMEK ÇOK KOLAY"

"Yedi sayısının da alametleri çok güzel biliyorsun. Yediyi tanımalıyım, yaşamalıyım ama nasıl, nerede, ne zaman? O yedi kim olur? Onu bilemiyorum, kısmet. Bugüne kadar hiçbir erkek yatağıma kahvaltı getirmedi. Beni mutlu etmek çok kolay. Büyük hediyeler beklemem."