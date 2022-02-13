Sakarya'da 2,5 yılda 72 proje hayata geçirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sözünü verdikleri 103 projeden 72'sini hizmete açtıklarını, kalan 31 yatırımı ise süratle tamamladıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, belediye gazetesine kentte görev başında olduğu 2,5 yıllık süreci değerlendirdi.

Tarım, sanayi, üretim, eğitim ve sosyal alanda örnek çalışmaları olduğunu aktaran Yüce, "Umudumuz ve gayretimiz büyük. Aynı istikrarla, bu kenti parlayan yıldız yapmak için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.

Yüce, projelerin vatandaşın yaşam standartlarını yükseltmeyi ön plana çıkardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'Gönül Belediyeciliği' şiarıyla hareket ediyoruz. Çocuk, genç, yaşlı demeden her bir vatandaşımıza hizmet için çalışıyoruz. 2,5 yılda 810 kilometrelik 1 milyon 130 bin 82 ton asfalt, 76 kilometre beton yol, 648 kilometrelik alt içme suyu şebekesi, 15 kilometrelik yağmur suyu, 201 kilometrelik kanalizasyon şebeke yatırımı hayata geçirdik. Bunun yanında her alanda Sakarya'da yaşama ve insana dokunan yatırımlar yaptık. Üretime teşvik, kalkınmaya destek olmak için örnek model olacak projeler yaptık. Sözünü verdiğimiz 103 projeden 72'sini hizmete açtık, kalan 31 yatırımı ise süratle tamamlıyoruz."

"Sakarya için umudumuz ve gayretimiz çok büyük"

Ekrem Yüce, Sakarya Köprülü Kavşak, SCADA Sistemi, Sosyal Sevgi Mağazası, Sosyal Market, Ters Ev, Aşevi, Uçak Kafe ve Restoran, Sakarya Millet Bahçesi ve Sakarya Karaman Engelsiz Millet Bahçesi projelerini tamamladıklarını aktardı.

Çalışmalarla uluslararası "Bisiklet Şehri" unvanına layık görüldüklerini ifade eden Yüce, tamamlanan diğer projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üretim, istihdam ve gelir kaynağı olan Bal, Süt, Şifa, Kabak ile Çay Evi, Hanımeli Pazarı ve Kadın Kooperatifleri, HAVASAK, Pamukova Seyir Terası, Ormanpark, Millet Kıraathanesi, Nehir Çikolatası, Erenler Yöresel Pazaryeri, Geyve Yöresel Pazaryeri, Yağcıbedir Halı Üretim Atölyeleri, Bahçem Bitki Teşhir Merkezi Projesi'ni hayata geçirdik. Tarımda, hayvancılıkta örnek olacak yeşil hazine endüstriyel kenevir, hastalıktan ari manda çiftliği, solucan gübresi üretim çiftliği, kültür ortamında salep yetiştirilmesi, safran, çilek, istiridye mantarı yetiştiriciliği, kozmetik ürünler ile tıbbi ve aromatik yağ üretimi projelerini süratle tamamladık. Daha güçlü, güzel ve gelecek vadeden bir Sakarya için umudumuz ve gayretimiz çok büyük."