Dağlık Karabağ'dan dumanlar yükseliyor! Kenti boşaltmak için ek süre isteyen Ermeniler, yakıp yıkmaya devam ediyor

Azerbaycan'ın cephedeki başarısı sonrasında Dağlık Karabağ'daki yenilgisini kabul eden Ermenistan; Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgelerinden çekilmeye devam ediyor. Normalde dün boşaltılması gereken Kelbecer için süre 10 gün daha uzatılırken; göç eden Ermenilerin resmi binaları, evleri ve bazı bölgelerde ormanlık alanları ateşe verdiği ortaya çıktı.

27 Eylül'den bu yana Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için harekat başlatan Azerbaycan, cephedeki başarısını masaya da taşıdı. İki ülke arasında Rusya arabuluculuğunda bir ateşkes imzaladı. Buna göre Ermenistan; kademeli olarak kalan kentleri boşaltıp Azerbaycan'a teslim edecek.

HEM EK SÜRE İSTEDİLER HEM YAKMAYA DEVAM ETTİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, dün işgal altındaki Kelbecer kentini boşaltmaları için Ermenilere 10 gün daha süre verdiklerini açıkladı. Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, anlaşmaya göre Kelbecer'i 15 Kasım'da boşaltması gereken Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile biraz daha süre istediğini söyledi. Bölgede hava koşullarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu koşulları dikkate alarak, Ermenistan'a sivillerin çıkartılması için süreyi 25 Kasım'a uzatmayı kabul ettiğini bildirdi. Ancak Ermenilerin Kelbecer'i terk ederken evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları ateşe verme eylemleri devam ediyor.

İBADETHANELERDE TAM GÜVENCE

Rus Barış Güçleri'nin, devriye görevine başlaması ve Ermeni güçlerin bölgeyi terk etmesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılan görüşmede ele alındı. Görüşmede ikilinin, ateşkese uygun hareket edilmesi ve temas hattındaki sükunete devam edilmesine dair memnuniyeti dile getirdiği belirtiliyor. Dağlık Karabağ'da Hıristiyan ibadet yerlerinin güvenliğinin de ele alındığı görüşmede Putin'in anlaşma kapsamında ibadethanelerin normal işleyişini sürdürmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik talebine, Aliyev'in, "Azerbaycan tüm halkların ve dinlerin hak ve özgürlüklerinin tam olarak güvence altına alındığı çok uluslu ve çok dinli bir devlettir" ifadesi ile yanıt verdiği bildirildi.