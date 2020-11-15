- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor
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- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor

15.11.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:46

- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi devam ederken bölgeden ayrılan Ermeniler, ölülerini mezardan çıkarıp yanlarına alıyor.

- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor

BAKÜ - Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi devam ederken bölgeden ayrılan Ermeniler, ölülerini mezardan çıkarıp yanlarına alıyor.

Karabağ Savaşı'nda 44 gün sonra yenilgiyi kabul eden Ermenistan bölgeden çekilmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler yakınlarının bedenlerini mezarlarından çıkarıyor. Ermenilerin ölen yakınlarının mezarlarını açıp kemik ve tabutlarını yanlarında götürdüklerine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Daha önce de bölgeyi terk eden Ermenilerin evlerini yaktığı ve taşıyabildikleri bütün eşyaları götürdükleri görüntülenmişti.

- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor
- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor
- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor
- Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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