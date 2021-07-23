CZN Burak'tan alkış toplayan hareket! Sokak ortasında dev tencere kavurma yapıp vatandaşlara dağıttı

Sosyal medya fenomeni ünlü şef CZN Burak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mahallede dev tencere içinde kavurma pişirerek vatandaşlara dağıttı. Sokak ortasına ocak kuran fenomen, tencere ile yanına gelen mahalle sakinlerine kendi elleriyle pilav ve kavurma ikram etti.

Yaptığı büyük porsiyonlu yemeklerle ve yardımlarla sık sık adından söz ettiren fenomen CZN Burak, Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İstanbul'daki bir mahalleye ocak kurduran fenomen, kilolarca et pişirdi.

VATANDAŞLARA KAVURMA VE PİLAV DAĞITTI

Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi bulunan CZN Burak, dev saç tavada kilolarca et pişirdi ve yanında pilav ile tüm mahalle sakinlerine ikram etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomenin videosu kısa süre içerisinde 11,9 milyon izlenmeye ulaştı.

ÇOCUKLARA DA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Çocuklara olan sevgisini her fırsatta dile getiren fenomen, mahallede yaşayan çocukları da unutmayarak oyuncak dağıttı. Çocuklarla kilolarca etin arkasında poz veren CZN Burak, fotoğrafı da "Bayramınız mübarek olsun" notuyla paylaştı.

Sevilen fenomen, kavurmanın yanı sıra vatandaşlara çiğ et de dağıtmayı ihmal etmedi.