Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri nelerdir?
Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin ilanı ile milletimize kazandırılmış en özel ve en güzel bayramlardan birisidir. Bu Atatürk'ü ve onun ebedi mirasını andığımız şu günde, Cumhuriyet Bayram'ında en özel ve en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri nelerdir?
Cumhuriyet Bayramı Coronavirüs sebebiyle kalabalıklar eşliğinde coşkuyla kutlanamasa de her Türk vatandaşı kendi kalbinde ve ruhunda bugünü taşıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri nelerdir?
CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
CUMHURİYET
Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
Adın bile mutluluk veriyor insana.
Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!
Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
Damarımızda saklı senin için kanımız.
Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!
CUMHURİYET'E
Seninle mutlu vatan
Uğrunda dökeriz kan,
Armağansın Ata'dan,
Varol sen Cumhuriyet.
Ulusumu yücelttin,
Uygarlığa yönelttin,
Yurdumu cennet ettin,
Varol sen Cumhuriyet.
Albayrağıma sarıl,
Aydınlat ışıl ışıl,
Kutlasın binlerce yıl,
Varol sen Cumhuriyet.
CUMHURİYET
Ay yıldızlı al bayraklar,
Her yanda dalgalanıyor.
Süslendi evler, sokaklar.
Renk renk ışıklar yanıyor.
Yıllardan önce bugün,
Cumhuriyet kurdu millet,
Bize büyük Atatürk'ün,
Armağanı CUMHURİYET.
En birinci vazifemiz,
Onun yolunda yürümek.
Canımız gibi koruruz,
CUMHURİYET Türklük demek.
YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
29 Ekim
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
29 EKİM
Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.
Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.
Yirmi dokuz ekimi
Karşılarız neşeyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.
Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var.
Gelin bayramlaşalım.