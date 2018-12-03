Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Venezuela'nın İhtiyaçlarının Büyük Bir Kısmını Karşılayabilecek İmkana...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Venezuela'nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabilecek imkana sahibiz"

"Venezuela ile ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor"

"2016 yılında sadece 84 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2018 yılının ilk 9 ayında 1 milyar dolar seviyesini aşmış bulunuyor"

KARAKAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Venezuela'nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabilecek imkana sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Erdoğan, anıt mezarını ziyaret ettiği Simon Bolivar'ın gerçek bir özgürlük savaşçısı olduğunu belirterek, "Latin Amerika'nın gönlünde taht kuran gerçek bir özgürlük savaşçısı olan Simon Bolivar'ın memleketinde olmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum" dedi. "Simon Bolivar vefatının üzerinden 188 yıl geçse de prensipleriyle, hayalleriyle, hepsinden önemlisi her günü bağımsızlığa adanmış yaşamıyla milyonlarca insana ilham kaynağı olmayı sürdürmüştür" diyen Erdoğan, "Başkentimizin en merkezi caddelerinden birine adını verdiğimiz Simon Bolivar'ın hatırasını yaşatacak yeni nesillerin onun hayatını ve mücadelesini öğrenmesine çaba göstereceğiz" diye konuştu.

İki ülke adına tarihi bir ziyaret gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye cumhurbaşkanı olarak ülkemizden Venezuela'ya ilk defa devlet başkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirmekten büyük bir onur duyuyorum. Değerli dostum Devlet Başkanı Sayın Maduro nezdinde Venezuela halkına misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını dilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında sağlam dostluk ve dayanışma bağları bulunuyor. Venezuela'yı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ülkemizin ortağı olarak görüyor, işbirliğimize ve dostluğumuza büyük değer atfediyoruz. Venezuela ile ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor. Kazan kazan anlayışıyla Venezuela ile işbirliğimizi çeşitlendirmeye ve her alanda derinleştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

"İkili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasına yönelik yeni yaklaşımları devreye almamız gerekiyor"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha ileri taşıyabileceğimiz konusunu ayrıca görüşeceğiz. Bu doğrultuda siz değerli iş adamlarımızdan da büyük beklentilerimiz var. İstanbul'da başlattığımız o süreci güçlendirerek devam ettirelim istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "İkili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttırılmasına yönelik yeni yaklaşımları devreye almamız gerekiyor. Resmi makamlar olarak iş çevreleri için ortamı iyileştirmeye yönelik tedbirler almalı ve işbirliğini sürdürmeliyiz" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin 26 Nisan 2017 tarihinde Karakas'da düzenlediği iş forumunun çok önemli bir başlangıç olduğunu belirten Erdoğan, "Ziyaretim vesilesiyle bugün bu toplantının düzenleniyor olmasını iş çevrelerimiz arasındaki irtibatın devamı bakımından çok önemsiyorum. Bugün imzalanacak olan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle karma ekonomik komisyon mekanizmasını da kurmuş olacağız. Böylelikle ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayacağız. Sadece ekonomi alanında değil bölgemizi ve tüm dünyayı etkileyen sorunlarla da Başkan Maduro ile yakın temas halinde olacağız" dedi.

"Maduro'nun Kudüs konulu İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesine katılması bütün dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj"

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Kudüs konulu İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesine Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı sıfatıyla katılmasının bütün dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu da belirterek, "Ayrıca Başkan Maduro, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne fiili olarak geçtiğimiz 9 Temmuz'daki yemin törenime de katılarak bizleri onurlandırdı" ifadelerini kullandı.

İslam düşmanlığının arttığı, Batılı ülkeler tarafından yabancı karşıtlığının körüklendiği bir dönemde başkanın bu örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Venezuela'nın mazlum ve mağdurlarla sergilediği bu güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin de farkındayım. 5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadise Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine de yönelik kalleşçe bir saldırıdır" dedi.

"Venezuela'nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabilecek imkana sahibiz"

Ticaret Bakanının Ocak ayındaki Venezuela ziyareti sırasında ticaret hacminin ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Erdoğan, "2016 yılında sadece 84 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2018 yılının ilk 9 ayında 1 milyar dolar seviyesini aşmış bulunuyor. Bu hedefe kısa sürede ulaşılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Venezuela'nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabilecek güce ve imkana sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için de siz değerli iş adamlarımıza önemli bir sorumluluk düştüğüne inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusun, iş kültürünün, gelişmiş alt yapısının ve coğrafi konumunun uluslararası yatırım çekmekteki en önemli avantajları arasında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türk ekonomisinin 2002'den beri yaklaşık 200 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım çekmesi asla tesadüfi değildir. 210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 222 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz. Bu yılın ilk dokuz ayında ihracatımız 123, ticaret hacmimiz 297 milyar doları geçti. Yıllık ihracatımız da 168 milyar dolara yaklaştı" diye konuştu.

"Venezuela'nın FETÖ ile verdiğimiz mücadeleye desteğine tekrar teşekkür ediyorum"

Bugün karşı karşıya olunan en önemli sorunların başında terörizmin geldiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye PKK, YPG, PYD, DEAŞ ile ve 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan FETÖ terör örgütü ile mücadele etmektedir. Bunlar sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdikleri ülkeler için de tehlike oluşturan küresel düzeyde terör örgütleridir. Venezuela'nın FETÖ ile verdiğimiz mücadeleye desteğine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.