Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Kutadgu Bilig, Politika, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin koronavirüs salgını konulu olağanüstü video konferans zirvesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Kutadgu Bilig'deki "İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur" mesajıyla bitirdi.

10.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'nin "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma" konulu Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı. "Tüm insanlık olarak şuan görünmez düşmana karşı zor bir savaş veriyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasını Kutadgu Bilig'den bir mesajla bitirmesi dikkat çekti.

ZİRVEYE KATILAN İSİMLER

Zirveye; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi

"SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ" MESAJI

Türk dünyası olarak Allah'ın izniyle bu sıkıntılı süreçten güçlenerek çıkacaklarına tüm kalbiyle inandığını dile getiren Erdoğan, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, hastalara acil şifalar diledi.

"KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye olarak virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı bünyesinde tesis ettiğimiz Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri temelinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Salgının toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini göz önüne alarak bu konuda değerlendirme ve önerilerde bulunacak ayrı bir mekanizmayı, Toplum Bilimleri Kurulu adıyla tesis ettik. Son 17 yılda sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Aynı şekilde sağlık malzemelerinin üretimi ve tedariki konusunda şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra tüm imkanlarımızı zorlayarak kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi

"SİZLERDEN GELEN TALEPLER ÖNCELİĞİMİZ"

Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Konsey üyeleri arasında da gerekli dayanışma ve yardımlaşmanın tesis edildiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türk Konseyi bu alandaki iş birliğimizi daha verimli kılmak için faydalı bir platform olduğunu şimdiden ispatlamıştır. Bu minvalde sağlık bakanlarımızın da ihtiyaç halinde video konferanslar gerçekleştirerek görüş alış verişinde, bilgi, veri ve tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum."

"İNEN YÜKSELİR, YÜKSELEN İNER"

Konuşmasının sonunda "Kutadgu Bilig'deki şu kutlu tavsiyeyi şahsımla beraber tüm arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum" diyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "'İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur.' Evet, Yusuf Has Hacib'in dediği gibi, 'İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemler de inşallah kısa sürede bitecek, çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır.' Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
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