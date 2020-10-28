Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlar, namussuzlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Hakkında ahlaksız bir karikatür kaleme alan Fransız mizah dergisi Cahlie Hebdo hakkında açıklamada bulunan Erdoğan, "Ben neyim ki benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Dava arkaşımız" dediği Markar Esayan'a rahmet dileyerek başladı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Sözlerimin başında, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız Markar Esayan'a rahmet diliyorum. Bizlerle birlikte bu ülkede gerçekten bir demokrasi mücadelesinde çok aydınlık geleceğe imzalar atan bu kardeşimiz de iki dönem milletvekili ve MKYK üyesi olarak çalıştı. Son dönemde çok çile çekti. Kendilerine özellikle birlikte arkadaşlarımızla ebedi aleme uğurlarken dünyaya da bir mesaj verdik. O mesaj da bizim birlikteliğimizin kadim medeniyetimizin gereği neyse oraya dayalı olduğu anlayışıydı.

"TEHDİTLERİN ARTARAK SÜRDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Bu arada sözlerimin hemen başında, Hatay'a ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Ülkemize giren iki teröristin kısa sürede tespiti ve etkisiz hale getirilmesiyle büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Kahraman güvenlik güçlerimizin alınlarından öpüyorum. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile İdlib'deki ısrarlı duruşumuzun somut güvenliğe dayandığını kimse inkar edemez. Suriye sınırımız boyunca ülkemize yönelik tehditlerin artarak sürdüğünü görüyoruz. Buralardaki tüm teröristler hattın dışına çıkarılmazsa, harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum. Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının eylem arayışında olduğunu biliyoruz. Suriye'deki varlıklarını DEAŞ'la mücadeleye bağlayanların bahanesi de boştur.

"BU ORTA OYUNU BİR KENARA BIRAKMALIDIR"

Suriye halkı bölge dışından gelen güçler ile onların güdümündeki terör örgütlerinin savaşını kanıyla canıyla ödüyor. Biz buna seyirci kalamayız. Sınırlarımızın yanı başında yaşanan her hadisenin sancısını biz de hissediyoruz. Hatay'daki olan bunun son örneğidir. Suriye'ye çöreklenen güçler bu orta oyununu kenara bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Biliyoruz ki Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü bitirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Milletimizin Cumhuriyet Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Saldırıya uğrayan devletimize Anadolu bile çok görülmüştü. Bugünkü topraklarımızı paylaşmayı, milletimizi esir hale getirmeye çalışanların planlarını İstiklal Harbi'yle bozmuştuk. Misak-ı Milli'nin gerisindeki bugünkü sınırlarda yeni bir gelecek kurduk. Türkiye'yi kendilerine bağlımlı tutmak isteyenler sürekli işbaşıdanydı. Yeri geldi darbe yaptılar, yeri geldi vesayet düzeni kurdular, yeri geldi terör örgütlerini üzerimize saldırdılar. Ama milletimiz iradesine sahip çıktı.

İstiklal Harbini yöneten Meclisimiz dimdik ayağa kalkmayı başardı. En son 15 Temmuz'da bombalanmasına rağmen darbecilere cesaretle direnen Meclisimiz ikinci kez gazilik unvanı ile şereflendi.

"BU NAMUSSUZLARLA İLGİLİ BENİM HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEME GEREK YOK"

Şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki benim sevgili Peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlar ile ilgili benim herhangi bir şey söylemem gerek yok zaten.

"BUNLAR AVRUPA'NIN BARBARLIK DÖNEMİNE GİDİŞİNİN İŞARETİDİR"

Değerli kardeşlerim üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretidir. Kendi nefret ve kinlerinde boğulup gideceklerdir.

"BİZ SON NEFESİMİZDE DEĞİL, BU SALDIRILAR KARŞISINDA SESSİZ KALDIĞIMIZ GÜN ÖLDÜK DEMEKTİR"

Dünyaya şeref veren Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Kardeşlerim biz son nefesimizi verdiğimizde değil, bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız gün öldük demektir. Biz inanç, bayrak, ezan, vatan için gerektiğinde canını veren bir milletiz. Bunların karşısında mı susacağız?

"ÜLKEMİZDE DE BUNLARIN UZANTILARI OLDUĞUNU BİLİYOR VE GÖRÜYORUZ"

Ülkemizde de bunların uzantıları olduğunu biliyor ve görüyoruz, hatta bu parlamentonun çatısı altında da olduğunu biliyoruz. Hatta bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar, bu pazarda size yer yok. İslam ve Türkiye düşmanlarının girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gedeceklerine inanıyorum, bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretidir"

"SİZ KATİLSİNİZ"

Batıya sesleniyorum şimdi buradan. Siz değil misiniz Ruanda'da, Cezayir'de, Afrika'da milyonlarca insanı katleden? Altın, elmas için oralara girip katliam yapan? Siz katilsiniz katil. Bugün hala aynı şeylerin arayışı içerisindesiniz.

"BEN İLHAM KARDEŞİMLE, SİZ DE PAŞİNYAN'LA GÖRÜŞÜN"

Sayın Putin'le de görüştüm. Atacaksak bu adımı artık atalım. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez"

"MÜSLÜMANDAN TERÖRİST OLMAZ, TERÖRİSTTEN DE MÜSLÜMAN OLMAZ"

Değerli kardeşlerim; Bu müsvetteler şunu anlamak istemiyorlar. Müslümandan terörist olmaz. Teröristten de Müslüman olmaz. Bir Yahudi'nin cenazesi önünden geçirilirken ayağa kalkan efendimiz kendisine nedeni sorulduğunda "O bir insandı" diyerek bugüne ışık tutmuştur. Biz buyuz işte.