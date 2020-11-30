Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözlerine sert tepki: Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK için 'satılmış ordu' ifadesini kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Erdoğan, "Onların derdi Türkiye'nin sınırlarını koruma, sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevlerini yerine getiriyor olmasıdır. Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, "Sırtını darbecilere dayayarak iktidara gelen partinin TSK'ya düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz. Onların derdi Türkiye'nin sınırlarını koruma, sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevlerini yerine getiriyor olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE EKMEĞİNİ YİYİP, BAYRAĞINI SEVMEYEN BİR KESİM VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dışarıda tuzakların, sergilenen vicdan ve ahlak dışı tutumların sebebini gayet iyi biliyoruz. Asırlık düzenleri yıkan, zihinlere vurulan asırlık zincirleri kıran Türkiye'ye elbette bunun bedelini ödetmek isteyenler olacaktır. Ülke ve millet olarak bunların hepsini de göğüslemeye evelallah hazırız. Bizi asıl üzen içeride karşımıza çıkan tuhaf manzaradır.

Türkiye'de ekmeğini yiyip, vatanına düşmanlık besleyen, havasını soluyup, ezanından, bayrağından nefret eden, sefasını sürüp, insanını sevmeyen bir kesim var. Bunlar zahirde demokrat, insancıl, hoşgörülü gözükür hakikatte faşistin, darbecinin, vesayetçinin önde gidenleridir.

"YALANDA VE İFTİRADA SINIR TANIMAZLAR"

Esasta hiçbir şey üretmez, çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberleri yoktur. Sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Yalanda ve iftirada sınır tanımaz ama gerçeklere gelince arkasını dönerler. Demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde arar. Etrafına kim ve nefret satmaktan kalbi kurumuş, ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış bir güruhtur.

Ali Mahir Başarır

Ülkemizin ufkunu, enerjisini, havasını kirleten suyunu kirleten bu zihniyetin demokrasimize maliyeti en az yarım asırdır. Milletin gönlüne girerek iktidara ulaşmak yerine dışarıdan dolanarak gelenlerin hak ettikleri cevabı yine millet verecektir. gerçi millet er seferinde sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir. Siyaset, toplum, sandık mühendisliği hesaplarına o kadar dalmıştır ki, milleti görecek halleri yoktur.

CHP'Lİ VEKİLİN TSK'YI HEDEF ALAN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Bunlar ülkenin temel değerlerine, kurumlarına saldırmayı adet ettiler. CHP'lilerin sık sık yaptığı bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan, başlı başına bu işin milli güvenlik meselesi haline dönüştüğünün neticesidir. Sırtını darbecilere dayayarak iktidara gelen partinin TSK'ya düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz. Onların derdi Türkiye'nin sınırlarını koruma, sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevlerini yerine getiriyor olmasıdır. Sıfatları milletvekili olsa da laf cambazlığı ile bu ülkenin ordusunu bühtan etmesine izin veremeyiz.

FETÖ, YPG/PKK'ya kadar terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin güvenliğini genişletme gayretlerini engellemeye çalışıyorlar. Azerbaycan ve Katar gibi ülkemizdeki dostluklarını gösterenlere saldırdıkça saldırıyorlar. Ülkemizde husumet gösterenlerin argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların kinlerinin sebebi ne Borsa İstanbul ne de Sakarya'daki fabrikadır. Bunları derdi bizatihi Türkiye ve Türk milletiyle, ülkenin hedefleriyledir.

"BU MİLLET SENİ AFFETMEYECEK"

Demokrasi, özgürlük, çoğulculuğun en samimi savunucusu ve uygulayıcısı biz olduk. Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Bizim demokrasi ve özgürlük sınırlarımız güya bu kavramların kaynağı olan batının kendisinin uymadığı, uygulamadığı kadar ileri seviyededir."