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Bursa'nın Gürsu ilçesinde Taksim Yeşilyurt, boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'a ilkokul önünde silahlı saldırıda bulundu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kendisini de vuran adam tedavi altına alındı.

İLKOKULUN ÖNÜNDE EŞİNE SALDIRDI

Boşanma aşamasındaki eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne gelen Taksim Yeşilyurt, henüz bilinmeyen bir nedenle eşine silahla ateş etti. Göğsünden vurulan kadın ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

KADIN HASTANEDE KURTARILAMADI

Olayın ardından kendisini de yaralayan Taksim Yeşilyurt ile ağır yaralanan Filiz Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Filiz Yeşilyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Taksim Yeşilyurt'un ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı