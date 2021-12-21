Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Ödül alanların biyografi filmlerinin izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük...
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Ödül alanların biyografi filmlerinin izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.