"Volkan Bozkır, BM Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM tarihinde ilk defa ülkemizden bir isim, uzun yıllar Meclis'te milletvekilimiz olarak görev yapan Volkan Bozkır, Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak.
21.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM tarihinde ilk defa ülkemizden bir isim, uzun yıllar Meclis'te milletvekilimiz olarak görev yapan Volkan Bozkır, Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak. BM Genel Kurulun öncelikli gündemi salgın olacaktır."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı