"Volkan Bozkır, BM Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak"
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"Volkan Bozkır, BM Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM tarihinde ilk defa ülkemizden bir isim, uzun yıllar Meclis'te milletvekilimiz olarak görev yapan Volkan Bozkır, Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak.

21.09.2020 19:36 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM tarihinde ilk defa ülkemizden bir isim, uzun yıllar Meclis'te milletvekilimiz olarak görev yapan Volkan Bozkır, Genel Kurul başkanı olarak görev yapacak. BM Genel Kurulun öncelikli gündemi salgın olacaktır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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