Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir'
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir"ANKARA – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Milyonlarca mazlum dindaş ve soydaşımız küresel emperyalist güçler tarafından sömürüye, vahşete ve soykırıma tabi tutulmakta, Filistin, Doğu Türkistan,...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir"

ANKARA – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Milyonlarca mazlum dindaş ve soydaşımız küresel emperyalist güçler tarafından sömürüye, vahşete ve soykırıma tabi tutulmakta, Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir'de yaşananlar BMGK başta olmak üzere bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir" dedi.

Abhaz-Çerkes sürgününün 157'inci yıl dönümü sebebiyle Yerli Düşünce Derneği Genel Merkezi'nde bir anma programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, yaptığı konuşmada farklı coğrafyalarda yaşayan dindaş ve soydaşlarımızın emperyalist güçler tarafından sömürü ve soykırıma tabi tutulduğunu söyleyerek, "Kardeşlerim dün olduğu gibi bugün de Asya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika ve Kafkasya'da yaşayan milyonlarca mazlum dindaş ve soydaşımız küresel emperyalist güçler tarafından sömürüye, vahşete ve soykırıma tabi tutulmakta, Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir'de yaşananlar BMGK başta olmak üzere bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir. İşte insanlığın gördüğü en büyük vahşetlerden birini de 1864-1867 yıllarında Abhaz-Çerkes kardeşlerimiz yaşamış, bugün olduğu gibi o gün de mazlum ve mağdurlara el uzatan yine Türkiye ve Türk milleti olmuştu. Bugün hamdolsun Abhaz-Çerkez kardeşlerimiz, dedemiz, ninemiz, amcamız, dayımız olmuş, 85 milyonluk büyük Türk milletinin şerefli birer mensubu bu kutsal vatan topraklarının asıl sahibi ve büyük Türk devletinin birinci sınıf vatandaşlarıdırlar" dedi.

Abhaz-Çerkez sürgününün 157. yılı nedeniyle Kocaeli'nin Kefken Balbalı sahiline 300 adet zeytin fidanı dikildiğini bildiren Topçu, "Bu fidanlardan bir tanesine de benim adımın verilmiş olması beni ziyadesiyle onurlandırmış ve duygulandırmıştır. Böyle anlamlı bir gün için bu anlamlı yerde zeytinlik oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca'ya en kalbi teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.

"Bu vahşetin acısı şüphesiz 85 milyon insanımızın bir tamamı için de ve insanım diyen herkes için büyük ve unutulmaz bir acıdır" diyen Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış ve halen yaşanmakta olan katliamları ve işlenmiş ve işlenmekte olan insanlık suçlarını ve faillerini Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Barışın ve adaletin egemen olduğu bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Yerli Düşünce Derneği ve Dergisi mensupları olarak 157. sene-i devriyesinde 'Büyük Abhaz-Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Vahşet bütün dünya tarafından sadece seyredilmektedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli

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