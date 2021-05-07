Cumartesi günü İstanbul'da hangi pazarlar açık? 8 Mayıs Açık olan pazarlar tam liste!

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile pazarların haftada bir kez kurulmasına izin çıktı. Genelgeye göre pazar yerleri cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılacak. Peki, Cumartesi günü İstanbul'da hangi pazarlar açık?