Çukur son bölüm Show Tv izle! Çukur 112. son bölüm tamamı full tek parça izle!
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Çukur son bölüm Show Tv izle! Çukur 112. son bölüm tamamı full tek parça izle!

19.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:59
Çukur son bölüm Show Tv izle! Çukur 112. son bölüm tamamı full tek parça izle!

Ekranların sevilen dizisi Çukur son bölüm izle ekranı ile gündeme geldi. Erdenet'lerin sonunu getirmek için plan üstüne plan yapan Yamaç bir sonraki hedefe ulaşmak için yeni bir saldırı gerçekleştirirken dizide aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan yapımın 18 Ocak Çukur son bölüm Show Tv izle! Çukur 112. son bölüm tamamı full tek parça izle

Başrollerinde Aras Bulut İğnemli gibi ünlü isimlerin bulunduğu Çukur dizisi yeni bölümü ile 18 Ocak Pazartesi günü ekranlara geldi. Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay'ın büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar'ın elini kolunu bağlayacak. Dizinin son bölümünü izlemek isteyen binlerce kişi Çukur son bölüm izle ekranını araştırmaya başladı. İşte Show Tv ile Çukur 112. Son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE SHOW TV

Çukur dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilirsiniz...

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/cukur/2076

ÇUKUR 112. SON BÖLÜM İZLE!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur son bölüm Show Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Vartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenirken öte yandan Yamaç, birkez daha sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle burun buruna geliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Cumali'nin, Çağatay ve Kulkan arasında seçim yaptığı tanıtımda çıkan sonuç akıllarda soru işareti bıraktı. Çağatay ve Kulkan, bombalı tuzaklarla Çukur'a zarar vermek için yine harekete geçerken, Vartolu'nun tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Ailesini korumak isteyen Yamaç'ın nasıl bir hamle yapacağı ise büyük merak konusu oluyor.

İdris'in kahvesine bomba koyan Çağatay kötü sürpriziyle gerilimi artırırken, Çukur büyük bir tehlikenin içine giriyor. Cumali'nin oturduğu yerde görülen bomba herkese korku dolu anlar yaşatırken, Yamaç'ın bu durumdan nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur'un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

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