Çukur canlı izle! Show TV Çukur 123. yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 4. sezon 31. bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Çukur bugün Show TV'de başlıyor. Çukur canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Çukur 123. bölüm canlı izleme linki! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur dizisi canlı izle! Show TV Çukur izle!

Çukur 123. bölüm izle! Çukur 123. bölüm tamamı izle! Show Tv ekranların sevilen dizisi Çukur 123. bölüm seyret! Çukur 123. bölüm tek parça izle! Çukur 123. bölüm tamamı izle! Çukur 5 Nisan 2021 son bölüm izle. 5 Nisan 2021 Pazartesi Çukur son bölüm izle. Çukur 123. bölüm tamamı izle.

ÇUKUR CANLI İZLE!

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÇUKUR 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 124. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 124. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 123. Bölüm Fragmanı yayında. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği tanıtımda Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 30. Bölümünde (122. Bölüm) Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek. Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca'ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.