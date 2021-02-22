Çukur canlı izle! Show TV Çukur 117. yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 4. sezon 25. bölüm izle!

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ÇUKUR CANLI İZLE!

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÇUKUR 118. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 118. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 118. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aliço'nun değişen Çukur'a karşı düşüncelerini söylediği tanıtımda Yamaç'ın da bir evinin olmadığını söylemesi dikkat çekiyor. Yamaç ile Vartolu arasında gerilim yükselirken, Yamaç'ın Vartolu'ya saldırma sebebi akıllarda soru işareti bırakıyor. Yamaç ve Efsun'un karşılaştığı anlar büyük heyecan uyandırırken, yıllar sonra birbirini gören ikili arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 24. Bölümünde (116. Bölüm) Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak. Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali'nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç'ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca'nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.