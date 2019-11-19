Çukur 77. bölüm fragmanı yayımlandı! Azer öldü mü? 3. sezon 9. son bölüm izle

19.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:45

Çukur 76. bölüm izleyenlerin beğenisine sunuldu. Akın'da boş durmamış ve eski ortakları ile yeniden birleşmiştir. Vartolu, Ziya'ya ulaşmak için elinden geleni yapar. Çukur oyuncuları, Çukur son bölüm yeni sezon, Çukur 3. sezon 9. bölüm özeti, 3. Sezon 10. bölüm haberimizde…

Çukur 76. Bölüm Full İzle…

76. BÖLÜM ÖZETİ

Annesini almak için Koçovalılara misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak. Yamaç'ın Fadik'i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik'in ve Efsun'un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç'ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak.

Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali'yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya'ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke'nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya'nın karşılaşması heyecanla beklenecek.

77. BÖLÜM İLK SAHNE YAYIMLANDI

Aliço, Yamaç'a; İdris'in neden gelmediğini sorar. Bu sorunun cevabı Yamaç için çok zordur. Ancak Aliço'nun da üzülmesini istemez. Böylece sadece İdris'in ona kızmadığını, yine de gelemeyeceğini söyler.

İdris hakkındaki sorular sonrasında fenalaşan Yamaç, bu soruları ona sormamasını ister Aliço'dan. Peki, Çukur'u bundan sonra ne bekliyor?

OYUNCULAR

Ekranların fenomen dizisi Çukur'un güçlü oyuncu kadrosunda; Yamaç: Aras Bulut İynemli, Sultan: Perihan Savaş, Yavuz: Salih Kalyo, Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil, Aliço: Rıza Kocaoğlu, Selim: Öner Erkan, Cumali: Necip Memili, Celasun: Kubilay Aka, Efsun: Damla Sönmez, Azer: Cihangir Ceyhan, Nehir: Hazal Subaşı, Akın: Burak Dakak, Damla: Hare Sürel, Ayşe: İrem Altuğ, Saadet: Boncuk Yılmaz, Medet: Mustafa Kırantepe, Metin: Cem Uslu, Kemal: Uğur Yıldıran, Meke: Aytaç Uşun, Karaca: Ece Yaşar, Timsah: Ahmet Melih Yılmaz, Cüneyt: Onur Yar, Zafer: Tankut Yıldız, Kutay: Lorin Merhart gibi isimler ye alıyor.