Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!

19.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:44
Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!

Çukur yeni sezona bomba gibi döndü. Yeni oyuncu kadtosu ve senaryosu ile Çukur dizisinin yeni bölümü 19 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde ekranlarda olacak! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur sonraki bölümde neler olacak?

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanı haberimizde. Ayrıca Çukur'un 4. sezon 8. bölüm fragmanı da yayınlanacak!

ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜM (101. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yeni bölümün bitmesinin ardından 101. bölüm yani 4. sezon 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 101. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 6. Bölümünde (98. Bölüm); Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek. Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak. Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin, Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle!

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Seren: İrem Sak

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Remzi: Çağrı Atakan

İlgili Haberler

Çukur 4. sezon 7. bölüm (100. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölümde neler oldu? Çukur 99. bölüm izle! Çukur 100. bölüm fragmanı izle!
Çukur 4. sezon 7. bölüm (100. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 99. bölümde neler oldu? Çukur 99. bölüm izle! Çukur 100. bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm neler oldu?
MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle
MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ercan Kesal Sadri Alışık Yasmin Erbil
Spor Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Eddie Newton Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur 4. sezon 8. bölüm (101. bölüm) fragmanı yayınlandı mı? Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm izle! Çukur 101. bölüm fragmanı izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 16:44:45. #1.14#
title