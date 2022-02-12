Cübbe diken eller aile bütçesine katkı sağlıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün moda tasarımı atölyesindeki kadın kursiyerler, diktikleri cübbelerle hem meslek öğreniyor hem de evlerinin geçimine katkı sağlıyor.

Enstitü atölyesinde yaklaşık 20 yıldır Erciyes Üniversitesi başta olmak üzere çevre illerdeki üniversitelerin akademisyenlerine, rektörlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu fahri doktora unvanı verilenlere ve çevre illerin nikah memurlarına, belediye başkanlarına cübbe tasarlanıp dikiliyor.

Son olarak Yozgat Bozok Üniversitesinden 1000 cübbe siparişi alan enstitüde siparişleri yetiştirmeye çalışan kursiyerler arasında anne kız, gelin ve görümceler de yer alıyor.

Moda tasarımı atölyesi öğretmeni Özlem Dayıoğlu, AA muhabirine, döner sermaye kapsamında sipariş aldıklarını, bireysel ve kurumsal tasarım hazırladıklarını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesinin cübbelerinin dikiminde 14 kursiyerin görev aldığını anlatan Dayıoğlu, bu eğitim öğretim yılı sonuna kadar her akademisyenin ölçüsüne göre hazırladıkları cübbeleri teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

Cübbe dikiminin inceliğini anlatan Dayıoğlu, "Cübbenin rengi, logosu, kumaş kalitesi, üzerinde bulunacak desenlerin anlam ve özellikleri bizim için çok önemli. Desenlerin her kuruma özel olmasına özen gösteriyoruz, o kurumu yansıtmasına dikkat ediyoruz. Grafik ve tasarım atölyesiyle beraber çalışarak müşterilerimize alternatifler sunuyor. Daha sonra malzeme temini ve dikim aşamasına geçiyoruz." diye konuştu.

Bölgenin akademisyen ve nikah memurlarını giydiriyorlar

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün cübbe dikiminde markalaştığını vurgulayan Dayıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar Erciyes Üniversitesinin tüm personeline, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız için cübbe diktik. Çevre illerin nikah memurlarına cübbe üretiyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz, basında yer aldıklarında kendi cübbemizin farkını görüyoruz. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas gibi çevre illere de hizmet veriyoruz. Kursiyerlerimiz arasında kızıyla gelen annemiz var. Hem meslek öğreniyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kurslarımız kursun niteliğine göre 2 veya 3 ay açılabiliyor. Öğrencilerimiz buradan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs sertifikası alıyor."

Anneler kızlarıyla aynı kursta kazanç sağlıyor

Annesiyle beraber cübbe diken Özge Köylü, kursta dikiş dikmeyi öğrendiğini, cübbe işinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Anne Fatma Köylü, kızının daha önce dikiş bilmemesine rağmen yetenekli olduğunu fark ettiğini, beraber çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Daha önce bir işte çalışmadığını anlatan Köylü, "Maddi olarak aile bütçesine ilk kez bu sayede katkıda bulundum. Elimize harçlık geçiyor. Ortam çok güzel, severek geliyorum." dedi.

Kursa görümcesi ve kızıyla katılan Nebahat Aslan, moda tasarımı mezunu olan kızı sayesinde dikişle tanıştığını belirtti.

25 yaşındaki Esra Aslan da Kocasinan Kız Meslek Lisesi Giyim Teknolojisi bölümünden mezun olduğunu, İstanbul'da moda tasarım eğitimi aldığını, 1,5 yıl İstanbul'da bir firmada kot tasarımcılığı yaptıktan sonra Kayseri'ye döndüğünü anlattı.

Aslan, enstitüde hem dikişi ilerlettiğini hem de aile ekonomisine katkıda bulunduğunu, kursa annesi ve halasıyla katıldığını belirtti.

Yengesi ve yeğeniyle kursa katılan Ayşe Aslan, dikiş kursunun ardından cübbe dikimine katıldığını belirterek, "Okulun kadınlara verdiği bu imkan çok güzel. Kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz, gurur verici bir iş." dedi.