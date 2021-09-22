CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

Riptide yani Girdap Operasyonu'nda yeni mücadeleler, yeni oyun modları, yeni görevler ve yeni birçok değişiklikler sizleri bekliyor.

Csgo, 2021'i bitirmek için yeni bir etkinlik getirdi: Girdap Operasyonu. Büyük güncelleme, oyunun 2020'nin sonlarında Broken Fang'dan bu yana yeni silahlar ve haritalar, M4A1-S ve Deagle'daki büyük dengeleme değişiklikleri ve elbette yeni skinler ilk güncellemesi.

Broken Fang, 2020'deki festival sezonundan hemen önce düştü ve şimdi Girdap Operasyonu, sonbahar ve kış boyunca oyunculara eşlik edecek.

Counter Strike Global Offensive'e gelen en son operasyon, her zamankinden daha fazla yeni içerik getiriyor. Kalkan, yeni Ölüm Maçı oyun modlarında, haritalarda ve yeni skinler. Ayrıca artık el bombaları yere drop'lanabilecek.

OPERASYON ROZETLERİ

Her hafta içinden gelen yeni bir görevler olacak. Basit Eğlence, Rekabetçi, Tehlikeli Bölge, iki yeni Ölüm Maçı seçimlerini tamamlayarak rozet yükseltebilecek ve yıldız kazanabileceksiniz.

KAZANDIĞINIZ PUANLAR İLE MAĞAZADAN ALIŞVERİŞ YAPABİLECEKSİNİZ

Kazandığınız yıldızlar ile yeni ajan skinleri, çıkartmalar ve silah skinleri alabileceksiniz. Bunlara ek olarak yeni kasa ve yeni silah skinleri ve polis kalkanı eklendi. Şu anda Casual Hostage harita gruplarındaki CT'ler tarafından satın alınabilen Balistik Kalkan ağır silahı satın alma menüsüne eklendi.

YENİ DE_DUST 2 HARİTASI

CSGO dendiği zaman akla gelen ilk harita De_dust 2'de oyunun kaderini değiştirecek bir değişikliğe gidildi. Terörist base'den mid görünmeyecek.

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KISA MAÇLAR

Rekabetçi Eşleştirmede maç süresi için bir tercih seçme seçeneği eklendi: Kısa maçı kazanabilmek için 9 round kazanmak gerek, uzun maçı kazanabilmek için ise 16 round kazanmak gerekecek.

TAKIMLI ÖLÜM MAÇI

Güncellemenin tamamına ulaşmak ve gelen silah skinlerine, ajan skinlerine ve birçok detaya göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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