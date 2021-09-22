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CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

Counter Strike Global Offensive'e yeni eklenen Riptide Operasyonun yanı sıra oynanışı etkileyecek birçok güncelleme geldi.

Riptide yani Girdap Operasyonu'nda yeni mücadeleler, yeni oyun modları, yeni görevler ve yeni birçok değişiklikler sizleri bekliyor.

Csgo, 2021'i bitirmek için yeni bir etkinlik getirdi: Girdap Operasyonu. Büyük güncelleme, oyunun 2020'nin sonlarında Broken Fang'dan bu yana yeni silahlar ve haritalar, M4A1-S ve Deagle'daki büyük dengeleme değişiklikleri ve elbette yeni skinler ilk güncellemesi.

Broken Fang, 2020'deki festival sezonundan hemen önce düştü ve şimdi Girdap Operasyonu, sonbahar ve kış boyunca oyunculara eşlik edecek.

Counter Strike Global Offensive'e gelen en son operasyon, her zamankinden daha fazla yeni içerik getiriyor. Kalkan, yeni Ölüm Maçı oyun modlarında, haritalarda ve yeni skinler. Ayrıca artık el bombaları yere drop'lanabilecek.

Her hafta içinden gelen yeni bir görevler olacak. Basit Eğlence, Rekabetçi, Tehlikeli Bölge, iki yeni Ölüm Maçı seçimlerini tamamlayarak rozet yükseltebilecek ve yıldız kazanabileceksiniz.

CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

Kazandığınız yıldızlar ile yeni ajan skinleri, çıkartmalar ve silah skinleri alabileceksiniz. Bunlara ek olarak yeni kasa ve yeni silah skinleri ve polis kalkanı eklendi. Şu anda Casual Hostage harita gruplarındaki CT'ler tarafından satın alınabilen Balistik Kalkan ağır silahı satın alma menüsüne eklendi.

CSGO dendiği zaman akla gelen ilk harita De_dust 2'de oyunun kaderini değiştirecek bir değişikliğe gidildi. Terörist base'den mid görünmeyecek.

CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

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CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

Rekabetçi Eşleştirmede maç süresi için bir tercih seçme seçeneği eklendi: Kısa maçı kazanabilmek için 9 round kazanmak gerek, uzun maçı kazanabilmek için ise 16 round kazanmak gerekecek.

CSGO Riptide Operasyonu duyuruldu

Güncellemenin tamamına ulaşmak ve gelen silah skinlerine, ajan skinlerine ve birçok detaya göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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